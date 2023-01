Edd Cabarcas: un embajador gastronómico de la cultura afrocaribeña en Colombia

Chef e influenciador gastronómico cartagenero. Foto: Cortesía Edd Cabarcas

Para Eduardo Enrique Cabarcas no ha sido fácil salir adelante. Desde muy joven trabajó en distintos puestos de comida callejera, sin rendirse y hoy en día se define como un hombre trabajador, disciplinado y perseverante. A sus 27 años, este cocinero ha adquirido la experiencia de todo un profesional en temas gastronómicos, tiene un gran recorrido y conocimiento como chef privado, jefe de cocina y emprendedor, pero no solo eso, también ha viajado por el mundo con el fin de entender las infinidades de culturas, sabores y texturas de diferentes países que han marcado un antes y un después en las cocinas del mundo.

En el año 2013, el chef, incursionó en el mundo de las redes sociales enseñando las recetas que llevan el sabor de sus ancestros y con las que ha logrado deleitar paladares desde su conocimiento y experiencia culinaria. En Gastronomía y recetas de El Espectador conocimos un poco más de su historia y aquí está:

¿Quién es Edd Cabarcas y cómo empieza su afinidad con la gastronomía?

Esta es una de esas preguntas que aunque parezca simple y fácil de responder, es bastante compleja. La única frase que se me viene a la cabeza es que soy un soñador que a través de la cocina he podido salir adelante. Tengo 27 años y soy cocinero de profesión con más de 11 años de experiencia detrás de los fogones a nivel nacional e internacional.

Para muchas personas soy inspiración porque logré salir del barrio donde me críe y cambiar la realidad de mi vida. A través de las plataformas digitales cuento historias de emprendimiento y gracias a esto, impulso negocios para que la gente los conozca y por supuesto los apoyen.

Usted se crio en el barrio Olaya Herrera en Cartagena. ¿Cuáles son esos sabores que lo devuelven a su infancia y que aun mantiene vigentes en su cocina?

Sí, orgullosamente, me crie en el Olaya herrera, uno de los barrios más populares de mi ciudad, Cartagena. Allá fue donde viví los mejores años de mi vida. Logré salir del barrio, pero el barrio no ha salido de mí, lo llevo conmigo a todas partes y siempre cuento con orgullo de dónde vengo, eso me mantiene motivado porque mi esencia permanece en todo lo que hago.

La comida que vive presente en mí es la comida casera, prefiero comer arroz con pollo “guisao”, qué salmón y espárragos. Esta propuesta gastronómica es la mejor del mundo, me recuerda mi infancia y mi casa. Los sabores tocan mi fibra más sensible, porque vienen recuerdos a mi cabeza que hoy hacen parte de mi mesa. Este tipo de cocina está latente en mis venas todo el tiempo. Me gusta preparar una buena carne desmechada con arroz blanco y platanito, arroz con huevo frito, unas lentejas con salchicha y arroz ¡qué vaina plena! Eso es lo que promuevo en mi cocina, las recetas con ingredientes que cualquier persona puede tener en su nevera, las mismas que están al alcance de todos y que mantienen vivo el paladar de los sabores colombianos.

Su mamá ha sido su inspiración más grande. ¿Qué heredó de su cocina y del puesto de comidas con el que sacó adelante a su familia?

¡Todo! Mi mamá todavía hoy en día sigue con su puesto de comidas rápidas en su casa. Ella hizo que esa afinidad con la gastronomía se desarrollara. La cocina siempre estuvo conmigo desde muy niño, recuerdo el día que me dijo “hoy vas a aprender hacer arroz” y me montó en un banquillo (risas), nunca lo olvidaré. Toda la vida he sentido que además de inspirarme a ser cocinero heredé sus ganas de luchar por lo que se quiere en la vida y su tenacidad para afrontar los problemas.

Háblenos de su proyecto “Gastro experiencias” ¿De qué se trata?

Empecé a hacer videos en 2013 en un canal de YouTube y con una exploración continua por descubrir cuál era el verdadero sentido de las redes sociales, hasta que descubrí su propósito. De esta manera cree las ‘Gastro experiencias’, así las llamé desde el primer momento y a hoy se han convertido en la mejor herramienta para recomendar lugares, comer o vivir experiencias gastronómicas que pueden estar a la vuelta de la esquina de cualquier lugar.

Este proyecto nació para contar las historia que hay detrás de esos negocios liderados por verdaderos emprendedores, explorando de la mano de ellos cómo empezaron, qué fue lo que tuvieron que hacer para llevar su idea de negocio a otro nivel y lo más importante, conocer su historia real. El objetivo siempre ha sido inspirar a otros con estos ejemplos de vida para que activen sus ganas, den un paso adelante sin miedo y puedan generar ingresos, con creatividad y con el talante que nos caracteriza a los colombianos.

Yo visito todos los establecimientos, pruebo y pagó lo que consumo, porque eso es lo que se debe hacer. Acercarse, conocer y pagar por el producto o servicio que me están ofreciendo, ese es el verdadero apoyo a la economía nacional. Sin temor a equivocarme, he logrado cambiarle la vida a muchos emprendedores que han encontrado en mí un trampolín para escalar sus negocios en mi departamento.

Con el recorrido que ha hecho por varias cocinas del mundo, ¿cuáles han sido las culturas que han influenciado las propuestas que enseña desde sus redes sociales?

He tenido la fortuna de visitar varios países y aprender de su cultura gastronómica y de sus sabores, pero siendo honesto me encanta enseñar sabores colombianos, exponer la comida local y la cocina de tradición. Soy un embajador de la cultura Afro - caribeña, un cartagenero del mar que se apasiona por llevar a muchas partes las recetas con las que crecí, comida sin “tanta vaina”, llena de historia.

¿Cuáles son esos platos afrocolombianos que exponen la tradición y cultura que lleva en sus venas?

Del Caribe soy y la comida de mar es mi especialidad. Algunos de los platos que nunca pueden faltar en mi menú son: el sancocho de pescado, el coctel de camarones, pescado en zumo de coco, los patacones con hogao y queso costeño, estas propuestas marcan un antes y un después en las personas que los prueban. La comida es como una máquina del tiempo donde se viaja con sabores de distintos lugares y se conocen historias con tradición.

¿Desde su trayectoria en el mundo de la cocina cómo ve el papel de los influenciadores gastronómicos? ¿es un fenómeno o se ha convertido en una buena escuela para quienes quieren conocer y aprender de este arte?

Ser influenciador hoy en día se ha vuelto el deseo de muchos niños y jóvenes que ven y consumen las redes sociales, asocian este concepto con vivir una vida de ensueño con viajes, fiestas y mucho dinero. Para mi ser creador de contenido va mas allá de eso y considero que es a través de mi conocimiento, experiencia y vocación que se puede aportar a la sociedad, no por capricho o por conseguir los famosos “clics”, sino porque quien está promoviendo un contenido debe ser responsable y muy riguroso con lo que está distribuyendo en esta nueva era digital.

La receta con la que ha conquistado más paladares desde la virtualidad

Sin duda alguna el helado de coco, fue muy viral.

¿Cuáles son las recetas infaltables en la mesa de los colombianos?

El pollo guisado con papas y arroz, una buena carne molida con arroz blanco y unas tajadas de maduro y la carne en bistec con arroz de fideos.

A qué sabe Colombia

Colombia sabe a cosas bonitas, bien hechas y sabrosas, también a café caliente por la mañana.

Un plato dulce y uno salado

El arroz con leche es uno de mis platos favoritos cuando de propuestas dulces se habla. Y en el caso de los salados: una buena carne guisada con arroz de fideo y ensalada de aguacate.

