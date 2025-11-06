Logo El Espectador
¿Marry me chicken pasta? Esta es la receta de pasta con pollo viral en internet

Sirve caliente y añade un poco de hojas de albahaca fresca para resaltar sabores.

Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
06 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Marry me chicken pasta, un plato lleno de sabor que traspasó a la viralidad.
Foto: Getty Images - DronG
Un poco de la historia del pollo

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado.

Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

Gastronomía: Colombiana.

Las espinacas aportarán un sabor inigualable a este plato

  • Tiempo de preparación: 42 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 650 gramos de pechuga de pollo sin piel y sin hueso (aprox. 4 piezas), cortada en trozos.  
  • 1 cucharada de aceite de oliva (o el aceite del frasco de tomates secos)
  • 120 gramos de espinacas baby
  • Sal y pimienta negra al gusto.
  • 3 dientes de ajo pelados y machacados
  • 170 gramos de tomates secos en aceite, escurridos y finamente picados
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 2 cucharaditas de pimentón (paprika)
  • 250 gramos de pasta seca (una forma resistente tipo fusilli, penne o similar)
  • 650 mililitros de caldo de pollo
  • 150 mililitros de crema de leche (crema doble/heavy cream).
  • 50 gramos de queso parmesano rallado

Preparación

En una sartén grande (o una olla honda) calienta el aceite de oliva a fuego medio. Añade los trozos de pollo, salpimienta, y cocínalos durante unos 5 minutos hasta que empiecen a dorarse por todos lados.

Baja el fuego un poco y añade el ajo machacado, los tomates secos picados, el orégano y el pimentón. Remueve bien y cocina unos 3-5 minutos hasta que el ajo esté fragante y los tomates empiecen a desprender su sabor.

Añade la pasta seca y el caldo de pollo. Remueve para distribuir bien. Cubre con tapa y cocina entre 15-20 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que la pasta esté cocida y la mayor parte del líquido se haya absorbido.

Con el fuego al mínimo, añade las espinacas y la crema de leche. Remueve hasta que las espinacas se marchiten y la crema esté bien distribuida. Verifica que el pollo esté completamente cocido.

Apaga el fuego y añade el queso parmesano rallado. Mezcla bien. Ajusta de sal y pimienta según tu gusto.

Sirve caliente. Puedes añadir un poco de hojas de albahaca fresca o más parmesano por encima si deseas.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

