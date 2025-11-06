¿Marry me chicken pasta? Esta es la receta de pasta con pollo viral en internet

Escucha este artículo
Un poco de la historia del pollo
El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado.
Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.
Gastronomía: Colombiana.
Las espinacas aportarán un sabor inigualable a este plato
- Tiempo de preparación: 42 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 650 gramos de pechuga de pollo sin piel y sin hueso (aprox. 4 piezas), cortada en trozos.
- 1 cucharada de aceite de oliva (o el aceite del frasco de tomates secos)
- 120 gramos de espinacas baby
- Sal y pimienta negra al gusto.
- 3 dientes de ajo pelados y machacados
- 170 gramos de tomates secos en aceite, escurridos y finamente picados
- 1 cucharadita de orégano seco
- 2 cucharaditas de pimentón (paprika)
- 250 gramos de pasta seca (una forma resistente tipo fusilli, penne o similar)
- 650 mililitros de caldo de pollo
- 150 mililitros de crema de leche (crema doble/heavy cream).
- 50 gramos de queso parmesano rallado
Preparación
En una sartén grande (o una olla honda) calienta el aceite de oliva a fuego medio. Añade los trozos de pollo, salpimienta, y cocínalos durante unos 5 minutos hasta que empiecen a dorarse por todos lados.
Baja el fuego un poco y añade el ajo machacado, los tomates secos picados, el orégano y el pimentón. Remueve bien y cocina unos 3-5 minutos hasta que el ajo esté fragante y los tomates empiecen a desprender su sabor.
Añade la pasta seca y el caldo de pollo. Remueve para distribuir bien. Cubre con tapa y cocina entre 15-20 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que la pasta esté cocida y la mayor parte del líquido se haya absorbido.
Con el fuego al mínimo, añade las espinacas y la crema de leche. Remueve hasta que las espinacas se marchiten y la crema esté bien distribuida. Verifica que el pollo esté completamente cocido.
Apaga el fuego y añade el queso parmesano rallado. Mezcla bien. Ajusta de sal y pimienta según tu gusto.
Sirve caliente. Puedes añadir un poco de hojas de albahaca fresca o más parmesano por encima si deseas.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧