El restaurante más importante de Latinoamérica está en Colombia

La comunidad gastronómica se reunió por primera vez en la ciudad de Antigua, Guatemala, para la presentación de la 13.ª edición de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna. La ceremonia se llevó a cabo en Santo Domingo del Cerro el martes 2 de diciembre de 2025, celebrando la riqueza y diversidad de la gastronomía latinoamericana y rindió homenaje a los restaurantes más influyentes de la región, seleccionados a partir de los votos de 300 expertos del sector.

Ubicado en Bogotá, El Chato se corona este año en el puesto No.1, ganando los títulos de The Best Restaurant in Latin America 2025, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, y The Best Restaurant in Colombia 2025. Tras escalar desde la posición No.3 del año anterior, este restaurante contemporáneo colombiano ha sido reconocido internacionalmente por su excelencia culinaria y su compromiso con los productores y los ingredientes locales. El restaurante está dirigido por el chef Álvaro Clavijo, cuya visión al fundar El Chato era redefinir la gastronomía colombiana y posicionarla en el mapa mundial, ofreciendo una experiencia culinaria que trasciende lo convencional.

Craig Hawtin-Butcher, director general de 50 Best, expresó: “Nos complace enormemente celebrar a El Chato como The Best Restaurant in Latin America 2025. Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a Álvaro Clavijo y a todo su talentoso equipo por crear un espacio tan especial que ha llevado la cocina colombiana al primer plano de la escena internacional. Este logro refleja la energía, el talento y la autenticidad que hacen de la gastronomía latinoamericana algo único en el mundo. Felicitamos igualmente a todos los restaurantes que figuran en la lista de este año y reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando el reconocimiento global de esta vibrante región culinaria.”

Entre los logros más destacados de 2025 se encuentran: Kjolle (No.2), en Lima, reconocido como The Best Restaurant in Peru; Don Julio (No.3), en Buenos Aires, como The Best Restaurant in Argentina; Boragó (No.6), en Santiago, como The Best Restaurant in Chile; Quintonil (No.7), en Ciudad de México, como The Best Restaurant in Mexico; y Tuju (No.8), en São Paulo, como The Best Restaurant in Brazil. Asimismo, Maito (No.18), en Ciudad de Panamá; Sublime (No.19), en Ciudad de Guatemala; Cordero (No.29), en Caracas; y Sikwa (No.43), en San José, fueron distinguidos respectivamente como The Best Restaurant in Panama, The Best Restaurant in Guatemala, The Best Restaurant in Venezuela y The Best Restaurant in Costa Rica.

The Sustainable Restaurant Awardfue otorgado a Oda (No.76), en Bogotá. El restaurante celebra los sabores colombianos utilizando ingredientes frescos provenientes de huertas urbanas y productores locales. Esta propuesta gastronómica de alto nivel está ubicada en el G Lounge, que también ofrece una experiencia de golf techado y un whiskey bar, brindando así una experiencia integral tanto de día como de noche.

Siete restaurantes ingresan este año por primera vez a la lista, lo que refleja la expansión y el dinamismo del panorama gastronómico regional. Santiago continúa ganando reconocimiento internacional gracias al ingreso de cuatro establecimientos: Casa Las Cujas (No.14), Yum Cha (No.28), Demo Magnolia (No.31) y Karai by Mitsuharu (No.45). En La Paz, Arami se ubica en el puesto No.48 y es reconocido como The Best Restaurant in Bolivia. El Mercado en Buenos Aires y Afluente en Bogotá, también entraron a la lista en la posición No.27 y No.34, respectivamente. Además, Diacá (No.37) en Ciudad de Guatemala, Crizia (No.40) en Buenos Aires y Osso (No.44) en Lima, regresan triunfalmente a la lista, lo cual confirma la vitalidad y consistencia de sus propuestas gastronómicas.

