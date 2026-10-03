En un mortero, machaca el ajo con la sal, el comino, l a pimienta y el aceite hasta formar una pasta.

4 dientes de ajo 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de comino ½ cucharadita de pimienta 2 cucharadas de aceite 3 tallos de cebolla larga (parte blanca y verde) 1 cucharada de paprika 2 cucharadas de achiote líquido 1 cerveza (330 ml)

Deja marinando la carne de estos chuzos callejeros durante una hora.

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El secreto de los chuzos callejeros colombianos está en este adobo

Agrega la cebolla larga picada y machaca de nuevo hasta que quede bien integrada.

Pasa la mezcla a un recipiente, añade la paprika, el achiote y la cerveza. Mezcla.

Pon los palos de pincho en remojo con agua para que no se quemen en la parrilla.

Corta la carne en trozos medianos, agrégale el adobo, tapa y refrigera mínimo 1 hora.

Arma los chuzos ensartando la carne en los palos.

Ásalos en una parrilla bien caliente y, mientras se cocinan, pincélalos con achiote usando la rama de cebolla como brocha.

Cocina al punto de tu preferencia y termina cada chuzo con una papa en la punta.

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Un poco de la historia de la papa

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánicA”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y la favorita de muchos: la papa criolla.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧