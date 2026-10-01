Regresa el Fritanga Fest en 2026: estas son las fechas, precios y más del festival

Una primera edición que antojó a los comensales y los dejó con ganas de más en el 2025, vuelve a la escena gastronómica de la capital colombiana cargada de sabor, innovación y academia. Este fin de semana vuelve el Fritanga Fest, el festival que durante tres días le rendirá homenaje a una de las preparaciones con más tradición de Colombia y que tendrá como epicentro las Plazas Distritales de Mercado de la ciudad, quienes serán las encargadas de conquistar paladares y convencer a quienes todavía no se atreven a probar la receta, de que esta…

Una primera edición que antojó a los comensales y los dejó con ganas de más en el 2025, vuelve a la escena gastronómica de la capital colombiana cargada de sabor, innovación y academia. Este fin de semana vuelve el Fritanga Fest, el festival que durante tres días le rendirá homenaje a una de las preparaciones con más tradición de Colombia y que tendrá como epicentro las Plazas Distritales de Mercado de la ciudad, quienes serán las encargadas de conquistar paladares y convencer a quienes todavía no se atreven a probar la receta, de que esta preparación merece todos los elogios.

Además de la oferta gastronómica, esta versión estrena un espacio académico el domingo 4 de octubre en la Plaza Distrital de la Concordia, con paneles de expertos, cocineros, comerciantes y productores, quienes conversarán alrededor de temas La Fritanga en nuestro ADN, Fritangueras de tradición y Fusión Fritanga, explorando y analizando la historia, el valor cultural y el impacto económico de este plato, que conecta plazas de mercado, campesinos, restaurantes y consumidores.

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Wilfredo Grajales, director del IPES, se refirió a este tema a propósito del evento de sabor manifestando que “con el Fritanga Fest Recargado damos un paso más allá, celebramos el sabor de nuestra gastronomía, pero también analizamos su valor económico y cultural. La fritanga es identidad y tradición, pero también es sustento para miles de familias en Bogotá”.

El propósito de llevar a cabo este evento está enmarcado en posicionar a las plazas de mercado como espacios de encuentro, economía social y cultural ubicando a Bogotá como capital del turismo gastronómico del país. Doña Segunda, el emblemático piqueteadero de la capital colombiana que se caracteriza por la venta de rellena, gallina, papa criolla, longaniza, chicharrón, cerdo y bofe, el cual ha mantenido su tradición intacta desde hace 60 años, es uno de los participantes más esperados de la fiesta de sabor, así como establecimientos representativos de otras localidades como Don Jorge en Kennedy, también premiado por su propuesta.

El festival se vivirá en 13 plazas distritales (12 de Octubre, 20 de Julio, 7 de Agosto, Fontibón, Kennedy, La Concordia, La Perseverancia, Las Cruces, Las Ferias, Quirigua, Restrepo, Samper Mendoza y Trinidad Galán) y en más de una docena de restaurantes repartidos por Bogotá. Es importante aclarar que este año el Fritanga Fest mantendrá los mismos precios en sus productos que el año pasado, según reveló Diana Catalina Arciniegas en conversación con infobae, donde manifestó que los asistentes podrán difrutar de platos de fritanga a $25.000 por porción.

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Chicharrón, morcilla, longaniza, papa criolla, salada, arepas, mazorca, plátano, bofe, chunchullo y ají hacen parte del plato colombiano. Durante décadas, lugares como el Palacio del Colesterol, en los alrededores del estadio El Campín, han sido exponentes de esta comida tradicional, convirtiéndose en puntos de encuentro donde la gastronomía popular se entrelaza con la identidad futbolística de Bogotá. Ver artículo completo aquí

Platos tradicionales colombianos que se presentaran en el festival “Fritanga Fest”, que se realiza en las plazas de mercado de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧