Receta fácil y deliciosa: chicharrón con melado de panela

Un poco de la historia del chicharrón

El chicharrón tiene sus orígenes en la cocina española. Es un alimento que se ha extendido a lo largo del tiempo y se ha utilizado en muchos preparaciones hispanoamericanas. Se puede obtener de animales como la vaca, el pollo, los pescados y el cordero. En países como Colombia, se caracteriza por ser “una fritura que queda como resultado de la piel del cerdo”.

Gastronomía: Colombiana . No olvides el jugo de limón en esta receta Porciones: . Ingredientes 500 gramos de chicharrón (panceta o cerdo con piel y grasa)

150 gramos de panela (aprox. 1 taza en trozos)

½ taza de agua (para el melao)

1 cucharadita de jugo de limón

4 papas medianas cocidas

1 pizca de sal (para el puré)

1 cucharadita de hierbas italianas secas

Preparación

Sazona el chicharrón solo con sal.

Calienta una sartén o caldero grande a fuego bajo y cocina lentamente el chicharrón hasta que quede dorado y crujiente por fuera.

En otro recipiente, añade la panela con un chorrito de agua (solo lo suficiente para cubrirla) y calienta a fuego medio.

Deja que la panela se derrita y se vuelva un líquido espeso tipo sirope (melao).

Cuando empiece a burbujear, puedes agregar un chorrito de limón para darle brillo y evitar la cristalización del azúcar.

Retira del fuego cuando tenga consistencia de miel espesa.

(Tip: el melao o melado se hace simplemente cocinando panela con agua hasta que quede espeso, como una miel oscura.)

Baña el chicharrón con parte del melao para que tome ese sabor dulce‑caramelizado.

Mantén el fuego bajo para que el dulce no se queme.

Machaca las papas cocidas con sal y hierbas italianas para hacer un puré rústico.

También puedes añadir salsita criolla si tienes en tu perfil o al gusto.

Sirve una base de puré rústico, encima los trozos de chicharrón bañados en melao y termina con más salsita criolla si lo deseas.

