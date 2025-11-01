Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Receta para preparar langostinos con ralladura de cítricos y hierbas

En nuestro país somos privilegiados, pues podemos encontrar langostinos nacionales de calidad de exportación.

Harry Sasson
01 de noviembre de 2025 - 02:00 p. m.
Receta de langostinos con ralladura de cítricos y hierbas
Receta de langostinos con ralladura de cítricos y hierbas
Foto: Harry Sasson
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

De todo el repertorio de delicias que nos provee el mar quizá uno de mis favoritos es el langostino: porque se consigue con facilidad, porque es muy versátil en la cocina y se pueden preparar infinidad de recetas que lo incluyen, y porque su textura y su sabor lo ubican en un lugar privilegiado: no es la carísima langosta que desborda de cualidades ni el modesto camarón que carece de las mismas. Y en nuestro país somos privilegiados, pues podemos encontrar langostinos nacionales de calidad de exportación, así como importados que se ultracongelan in situ para conservar intactas todas sus características, como los que vienen de Ecuador, México e incluso Indonesia.

Para prepararlos existen muchísimas opciones, pero con el tiempo he llegado a perfeccionar la técnica que hace lucir sus mejores virtudes: salteados a alta temperatura, con su cascarón y abiertos en el lomo para desvenarlos. Así, ese sabor marino, dulce y sabroso, poderoso, se concentra en un bocado realmente espectacular.

Vínculos relacionados

Receta: tiramisú de especias de calabaza
¿Quién es la colombiana que ganó cuatro medallas en el mundial de queso de Brasil?
Con tradición colombiana: receta para hacer pan calentano
Receta: pollo en salsa criolla colombiana

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

(Para 4 personas)

24 langostinos U12 sin pelar

3 cucharadas de mezcla de especias (provenzal, italiana…)

4 cucharadas de mantequilla sin sal

Ralladura de 1/2 naranja y/o 1 limón

1 trago de Grand Marnier o brandy

3 cucharadas de perejil fresco picado

Aceite de oliva

Sal y pimienta negra del molino

PREPARACIÓN

Para alistar los langostinos puede pelarlos y desvenarlos tradicionalmente. Sin embargo, para esta preparación prefiero dejarlos en su cascarón, hacer un corte en el lomo con un cuchillo muy afilado y retirarles la vena, para pelarlos en la mesa justo antes de comerlos. De cualquier manera, luego lávelos y séquelos bien sobre papel absorbente. Sazónelos con sal, pimienta negra del molino y dos cucharadas de la mezcla de hierbas, y saltéelos en un caldero muy caliente con aceite de oliva, vuelta y vuelta. Cuando empiecen a cambiar de color retírelos y reserve. En el mismo caldero funda la mantequilla junto con una cucharada de la mezcla de hierbas y la ralladura, y cuando empiece a burbujear devuelva los langostinos junto con los jugos que han despedido. Saltee un poco más, termine con el Grand Marnier (o el brandy) y el perejil, rectifique el punto de sal y sirva acompañando con un buen pan para aprovechar esa rica salsa.

Por Harry Sasson

Temas recomendados:

Receta para preparar langostinos

Receta de langostinos

Receta Harry Sasson

Harry Sasson

Cocina Harry Sasson

Recetas El Espectador

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.