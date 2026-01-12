Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Empieza la semana con esta receta para hacer fríjoles

Sirve estos exquisitos granos con plátano maduro, carne molida y aguacate.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
12 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
A estos fríjoles también puedes añadirle chorizo o salchicha para disfrutar.
A estos fríjoles también puedes añadirle chorizo o salchicha para disfrutar.
Foto: Getty Images/iStockphoto - chekyfoto
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de los fríjoles

El origen de los fríjoles se dio hace aproximadamente 8,000 años en América Latina en Mesoamérica y Los Andes. Era uno de los alimentos básicos de la cultura indígena. También fue objeto de tributo en rituales relacionados con la fertilidad. Actualmente los países con mayor producción de esta leguminosa son Myanmar, India y Brasil.

Vínculos relacionados

Paso a paso para hacer “muffins” de tocineta con manzana
Paso a paso para hacer una paella de mariscos
Receta para preparar tortillas fritas con crudo de atún y mayonesa de Sriracha

En nuestro país las principales zonas de producción están en Huila, Santander y Antioquia. Existen dos tipos de fríjoles de los cuales se derivan varias especies: el arbustivo (de crecimiento bajo) y el voluble de crecimiento enramado. En Colombia se consume más el voluble ya que es más grande y tiene mejor cocción.

Gastronomía: Colombiana.

Ideales para armar una bandeja paisa colombiana

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 libra de fríjoles verdes
  • 1 zanahoria
  • 1/2 pimentón
  • 2 dientes de ajo

Ingredientes para el sofrito

2 tomates

1/2 cebolla roja

1 ramita de cebolla larga

2 dientes de ajo

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Cocina los fríjoles con zanahoria, cebolla blanca, pimentón y ajo hasta que estén blandos.

Aparte, prepara un sofrito con tomate, cebolla roja, cebolla larga, ajo, sal y pimienta.

Licúa parte de los frijoles con los vegetales y un poco del agua de cocción.

Mezcla con el resto de los frijoles y añade el sofrito. Cocina unos minutos más y sirve.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Fríjoles

Receta para hacer fríjoles

Receta con fríjoles

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.