Empieza la semana con esta receta para hacer fríjoles

Un poco de la historia de los fríjoles

El origen de los fríjoles se dio hace aproximadamente 8,000 años en América Latina en Mesoamérica y Los Andes. Era uno de los alimentos básicos de la cultura indígena. También fue objeto de tributo en rituales relacionados con la fertilidad. Actualmente los países con mayor producción de esta leguminosa son Myanmar, India y Brasil.

En nuestro país las principales zonas de producción están en Huila, Santander y Antioquia. Existen dos tipos de fríjoles de los cuales se derivan varias especies: el arbustivo (de crecimiento bajo) y el voluble de crecimiento enramado. En Colombia se consume más el voluble ya que es más grande y tiene mejor cocción.

Gastronomía: Colombiana . Ideales para armar una bandeja paisa colombiana Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 libra de fríjoles verdes

1 zanahoria

1/2 pimentón

2 dientes de ajo

Ingredientes para el sofrito

2 tomates

1/2 cebolla roja

1 ramita de cebolla larga

2 dientes de ajo

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Cocina los fríjoles con zanahoria, cebolla blanca, pimentón y ajo hasta que estén blandos.

Aparte, prepara un sofrito con tomate, cebolla roja, cebolla larga, ajo, sal y pimienta.

Licúa parte de los frijoles con los vegetales y un poco del agua de cocción.

Mezcla con el resto de los frijoles y añade el sofrito. Cocina unos minutos más y sirve.

