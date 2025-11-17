En 15 minutos lleva a la mesa este bowl

El bowl es una preparación versátil que te permite fusionar diferentes ingredientes en un solo plato. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de la carne

El consumo de carne viene desde que el hombre comenzó a domesticar animales para poder alimentarse. Todo parece indicar que esto se dio desde el año 9000 a.C. cuando el cerdo y la vaca eran los animales elegidos para satisfacer necesidades humanas. De ahí que existan múltiples recetas de platos fuertes que contienen estos ingredientes. La carne desmechada es uno de ellos. Hoy, en Gastronomía y recetas de El Espectador, te enseñamos a prepararla. Toma nota y activa fogones

Gastronomía: Saludable . Este bowl aporta proteína para mantener y reparar tus músculos Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 libra y media de carne de res

3 tomates maduros rallados

1/2 cebolla roja

1/4 de pimentón

3 ramitas de cebolla larga

Sal y pimienta al gusto

3 cucharadas aceite de oliva achiotado

3 dientes de ajo

Preparación

En una olla a presión, cocinar la carne con cebolla larga, ajo y sal hasta que esté blanda (aproximadamente 20 minutos). Luego, desmechar la carne.

En una sartén, sofreír en aceite achiotado el ajo, la cebolla roja, la cebolla larga, el pimentón y el tomate rallado. Agregar sal, comino, paprika y pimienta. Mezclar y cocinar a fuego medio durante unos 5 minutos.

Incorporar la carne desmechada y mezclar bien. Añadir una taza y media del caldo donde se cocinó la carne, ajustar los sabores con sal, tapar y cocinar a fuego bajo hasta que la preparación se seque un poco. En aproximadamente 5 minutos estará lista.

Arma el bowl, pon una base de arroz, agrega la carne desmechada, la lechuga, el pico de gallo y el aguacate. Finaliza con suero costeño y Sirve frío o a temperatura ambiente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧