Receta: arroz de chicharrón con pollo

En esta receta de arroz de chicharrón con pollo puedes usar papas fritas como guarnición. Foto: Getty Images/iStockphoto - wmaster890

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del chicharrón

El chicharrón tiene sus orígenes en la cocina española. Es un alimento que se ha extendido a lo largo del tiempo y se ha utilizado en muchos preparaciones hispanoamericanas. Se puede obtener de animales como la vaca, el pollo, los pescados y el cordero. En países como Colombia, se caracteriza por ser “una fritura que queda como resultado de la piel del cerdo”.

Suele servirse como acompañante en platos tradicionales como el bollo de yuca, bollo limpio, la yuca cocida, e incluso la exquisita bandeja paisa. En otras regiones del país suele adicionársele al sancocho, y es toda una novedad cuando se prueba en alimentos como el pan mogolla o la mogolla chicharrona.

Gastronomía: Latinoamericana . Sirve con ensalada verde Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 4 tiras de tocino picadas

1 diente de ajo picado

½ cebolla picada

1 pechuga de pollo en trozos

Sal, pimienta, paprika y ajo en polvo al gusto

1 taza de vegetales (zanahoria, pimentón, arvejas, maíz)

1 taza de chicharrón troceado

2 tazas de arroz cocido

3 cucharadas de salsa BBQ

Preparación

En una sartén grande, sofríe el tocino con ajo y cebolla hasta que esté dorado. Retira y reserva.

Sazona con sal, pimienta, paprika y ajo en polvo. Cocina hasta que esté bien dorado.

Agrega los vegetales y cocina unos minutos hasta que estén suaves.

Incorpora el chicharrón y el arroz. Mezcla bien para integrar los sabores.

Añade la salsa BBQ y remueve hasta que todo esté bien cubierto. Sirve caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧