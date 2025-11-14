Ingredientes y receta para hacer ají de tomate de árbol

El tomate de árbol es una fruta versátil que puede usarse en jugos, postres, salsas y ajíes. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del ají

El ají es originario de la zona de Bolivia y Perú. Se consume desde hace aproximadamente 7500 años. Es muy similar al pimentón y aunque no se iguala en su tamaño, su sabor es uno de los más apetecidos en la gastronomía mundial. Tiene variedad de colores entre ellos el rojo, naranja o amarillo trayendo consigo sabores más suaves o fuertes para el paladar del comensal. Son ideales para sazonar los alimentos y en ocasiones se convierte en el mejor aderezo para empandas, papas y sopas.

Existen alrededor de 25 especies y es uno de los mayores exponentes de la gastronomía de México y Perú, quienes además lideran sus propuestas incluyendo este ingrediente en helados y dulces. En Colombia es un acompañante ideal para guarniciones y carnes.

Gastronomía: Latinoamericana . El cilantro es el toque secreto de sabor Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 5 tomates de árbol

½ cebolla larga picada

2 ajíes dulces

1 puñado de cilantro fresco

2 cucharadas de vinagre blanco

Jugo de 1 limón

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Asa los tomates de árbol hasta que la piel esté ligeramente dorada.

Agrega los tomates pelados en la licuadora junto con la cebolla, el cilantro, los ajíes dulces, vinagre, jugo de limón, sal y pimienta.

No licúes demasiado, debe conservar algo de textura. Sirve y disfruta con tu carne favorita.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧