¿Pasta con sardinas? Nosotros te enseñamos la receta

Un poco de la historia de la pasta

Es una de las recetas más populares de la gastronomía italiana, y su primera aparición se dio en el siglo XII. La palabra spaghetti significa cordón y es la sustitución de otros nombres de platos italianos como el maccaroni y vermicelli. Cabe mencionar que los espaghetis en un principio se servían únicamente con aceite de oliva, queso y pimienta. Sin embargo, sería en el siglo XVIII que la pasta comenzaría a consumirse con salsa de tomate, receta consignada en el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti en 1837.

Este plato se elabora con harina de grano duro y agua. Su forma es delgada y tienen un largo de 30 centímetros aproximadamente. La clave para cocinarlo es que su consistencia esté al ‘dente’, para hacerlo resistente a la hora de consumirlo. Puede mezclarse con cualquier tipo de salsas y la magia de su sabor está en la fusión de los ingredientes que se desprendan de estas.

Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

¼ de cebolla en cubitos

1 lata de sardinas

2 tomates licuados

1 cucharadita de ajo

1 cucharadita de pimienta

¼ de taza de albahaca en tiritas

1 libra de pasta cocida



Preparación

Cocina la pasta según las instrucciones del paquete. Reserva.

En una sartén, derrite la mantequilla y sofríe la cebolla. Agrega las sardinas desmenuzadas, el tomate licuado, el ajo y la albahaca.

Añade sal y pimienta al gusto. Cocina por 5–7 minutos hasta que la salsa espese.

Integra la pasta y mezcla bien con la salsa hasta que se impregne. Disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica.