¿Pasta con sardinas? Nosotros te enseñamos la receta

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia de la pasta
Es una de las recetas más populares de la gastronomía italiana, y su primera aparición se dio en el siglo XII. La palabra spaghetti significa cordón y es la sustitución de otros nombres de platos italianos como el maccaroni y vermicelli. Cabe mencionar que los espaghetis en un principio se servían únicamente con aceite de oliva, queso y pimienta. Sin embargo, sería en el siglo XVIII que la pasta comenzaría a consumirse con salsa de tomate, receta consignada en el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti en 1837.
Este plato se elabora con harina de grano duro y agua. Su forma es delgada y tienen un largo de 30 centímetros aproximadamente. La clave para cocinarlo es que su consistencia esté al ‘dente’, para hacerlo resistente a la hora de consumirlo. Puede mezclarse con cualquier tipo de salsas y la magia de su sabor está en la fusión de los ingredientes que se desprendan de estas.
Gastronomía: Colombiana.
No olvides el ajo en esta preparación
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 cucharada de mantequilla
- ¼ de cebolla en cubitos
- 1 lata de sardinas
- 2 tomates licuados
- 1 cucharadita de ajo
- 1 cucharadita de pimienta
- ¼ de taza de albahaca en tiritas
- 1 libra de pasta cocida
Preparación
Cocina la pasta según las instrucciones del paquete. Reserva.
En una sartén, derrite la mantequilla y sofríe la cebolla. Agrega las sardinas desmenuzadas, el tomate licuado, el ajo y la albahaca.
Añade sal y pimienta al gusto. Cocina por 5–7 minutos hasta que la salsa espese.
Integra la pasta y mezcla bien con la salsa hasta que se impregne. Disfruta.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧