En 15 minutos prepara esta deliciosa mazorcada

Un poco de la historia del maíz
El origen del maíz se dio aproximadamente hace 12 mil años en México y se introdujo su consumo en Europa en el siglo XVII. Su nombre significa “lo que sustenta la vida” y para los Mayas era el principal alimento de su cultura. Se extendió a lo largo del mundo por la facilidad que tenía para crecer en cualquier clima. En México se conoce como elotes; en Bolivia, marlos; en Colombia, Ecuador y Venezuela, tusas; y en Perú, Argentina y Chile, “choclo”.
Tiene una gran cantidad de usos en la gastronomía mundial, puede prepararse en tortas, galletas, sopas e incluso bebidas. En la actualidad, al igual que el arroz, y el trigo, es el cereal que más se produce internacionalmente.
Gastronomía: Latinoamericana .
Usa queso mozzarella en esta receta
- Tiempo de preparación: 8 minutos.
- Tiempo de cocción: 7 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 2 tiras de tocineta picada
- 2 chorizos
- Sal al gusto
- 1 cucharadita de pimienta
- 2 filetes de pechuga en cubos
- 2 cucharadas de cebolla roja picada
- 1 taza de queso mozarella
- 1/4 de taza de queso parmesano
- 1/4 de taza de papa fosforito
- 1 taza de maíz dulce
- 2 cucharadas de queso crema
- 1 cucharada de salsa showy ajo
Preparación
Sofreír en un sartén la tocineta junto al chorizo, retiramos y sobre la grasa que suelta sofreír cebolla.
Agregar el pollo, la cebolla, el chorizo, la tocineta, el queso crema, la salsa showy, ajo, el queso mozarella y cocinamos por unos 5 minutos hasta que se funda el queso
Servir, añadir queso parmesano, la papa fosforito y las salsas de preferencia.
