En 15 minutos prepara esta deliciosa mazorcada

Esta mazorcada puedes hacerla también con carne molida y unos buenos jalapeños. Foto: Silvia Márquez

Un poco de la historia del maíz

El origen del maíz se dio aproximadamente hace 12 mil años en México y se introdujo su consumo en Europa en el siglo XVII. Su nombre significa “lo que sustenta la vida” y para los Mayas era el principal alimento de su cultura. Se extendió a lo largo del mundo por la facilidad que tenía para crecer en cualquier clima. En México se conoce como elotes; en Bolivia, marlos; en Colombia, Ecuador y Venezuela, tusas; y en Perú, Argentina y Chile, “choclo”.

Tiene una gran cantidad de usos en la gastronomía mundial, puede prepararse en tortas, galletas, sopas e incluso bebidas. En la actualidad, al igual que el arroz, y el trigo, es el cereal que más se produce internacionalmente.

Gastronomía: Latinoamericana . Usa queso mozzarella en esta receta Tiempo de preparación: 8 minutos.

8 minutos. Tiempo de cocción: 7 minutos.

7 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 tiras de tocineta picada

2 chorizos

Sal al gusto

1 cucharadita de pimienta

2 filetes de pechuga en cubos

2 cucharadas de cebolla roja picada

1 taza de queso mozarella

1/4 de taza de queso parmesano

1/4 de taza de papa fosforito

1 taza de maíz dulce

2 cucharadas de queso crema

1 cucharada de salsa showy ajo

Preparación

Sofreír en un sartén la tocineta junto al chorizo, retiramos y sobre la grasa que suelta sofreír cebolla.

Agregar el pollo, la cebolla, el chorizo, la tocineta, el queso crema, la salsa showy, ajo, el queso mozarella y cocinamos por unos 5 minutos hasta que se funda el queso

Servir, añadir queso parmesano, la papa fosforito y las salsas de preferencia.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧