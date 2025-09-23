No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
En 15 minutos prepara esta deliciosa mazorcada

Cocina filetes de pechuga para servir. La cebolla roja aportará sabor a esta preparación.

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
23 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Esta mazorcada puedes hacerla también con carne molida y unos buenos jalapeños.
Foto: Silvia Márquez
Un poco de la historia del maíz

El origen del maíz se dio aproximadamente hace 12 mil años en México y se introdujo su consumo en Europa en el siglo XVII. Su nombre significa “lo que sustenta la vida” y para los Mayas era el principal alimento de su cultura. Se extendió a lo largo del mundo por la facilidad que tenía para crecer en cualquier clima. En México se conoce como elotes; en Bolivia, marlos; en Colombia, Ecuador y Venezuela, tusas; y en Perú, Argentina y Chile, “choclo”.

Tiene una gran cantidad de usos en la gastronomía mundial, puede prepararse en tortas, galletas, sopas e incluso bebidas. En la actualidad, al igual que el arroz, y el trigo, es el cereal que más se produce internacionalmente.

Gastronomía: Latinoamericana .

Usa queso mozzarella en esta receta

  • Tiempo de preparación: 8 minutos.
  • Tiempo de cocción: 7 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 tiras de tocineta picada
  • 2 chorizos
  • Sal al gusto
  • 1 cucharadita de pimienta
  • 2 filetes de pechuga en cubos
  • 2 cucharadas de cebolla roja picada
  • 1 taza de queso mozarella
  • 1/4 de taza de queso parmesano
  • 1/4 de taza de papa fosforito
  • 1 taza de maíz dulce
  • 2 cucharadas de queso crema
  • 1 cucharada de salsa showy ajo

Preparación

Sofreír en un sartén la tocineta junto al chorizo, retiramos y sobre la grasa que suelta sofreír cebolla.

Agregar el pollo, la cebolla, el chorizo, la tocineta, el queso crema, la salsa showy, ajo, el queso mozarella y cocinamos por unos 5 minutos hasta que se funda el queso

Servir, añadir queso parmesano, la papa fosforito y las salsas de preferencia.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

