Receta de dulce: postre de naranja y zanahoria

este postre de naranja y zanahoria

Un poco de historia de la zanahoria

La zanahoria surgió en Irán y se domesticó por primera vez en Asia en el siglo X. Sus colores originales eran amarillo o púrpura natural y se convirtió gradualmente en un alimento popular en las regiones asiáticas.

La zanahoria color naranja que hoy en día es tan reconocida, solo se originó hasta el siglo XVII. Fue producida por los holandeses siguiendo un proceso de selección cultural. Ahora, aunque la zanahoria naranja sigue siendo la más popular, sus colores originales están volviendo a aparecer en algunas partes del mundo, trayendo de vuelta a las mesas las amarillas o moradas de la antigüedad.

La zanahoria pertenece a la familia de plantas tipo “Apiaceae”. Su tallo mide unos 30 cm de altura con pequeñas flores blancas.Crecen lentamente y están disponibles en más de 500 variedades.Para nuestra receta de hoy utilizaremos zanahorias naranja que se puede adquirir fácilmente en nuestro país.

Gastronomía: Latinoamericana . Decora con crema batida Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 180 minutos.

180 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 200 gramos de leche condensada

200 gramos de crema de leche

100 gramos de leche líquida

250 gramos de jugo de naranja natural

13 gramos de gelatina sin sabor 65 mililítros de agua

6 bizcochuelos o amasijos pequeños

Bolipop o caramelos pequeños

Grajeas de colores

Hojas de hierbabuena

Preparación

Hidratar la gelatina en el agua y activar en microondas 30 segundos o en una sartén a fuego bajo hasta disolver.

En licuadora, mezclar jugo de naranja, zanahoria, leches y gelatina activada.

Cortar los bizcochuelos con la copa en que se servirá el postre y poner en el fondo de cada recipiente.

Verter la mezcla y llevar a refrigeración por mínimo 3 horas o hasta cuajar.

Decorar con crema batida, bolipop, grajeas y hierbabuena.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧