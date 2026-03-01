En 20 minutos prepara esta rica “fritatta”

Escucha este artículo
Un poco de historia sobre los champiñones:
La palabra champiñón tiene origen en los términos en latín campinio, campinionis, que quiere decir comestible del campo llano (campus). El champiñón silvestre se cultivó por primera vez en Francia en 1650 cuando se descubrió que entre el estiércol de las caballerizas, sobre el que se vertía agua procedente de lavar hongos silvestres, crecía este hongo comestible. Por esto también es conocido como champiñón de París.
En Colombia este hongo se cultiva hace aproximadamente 50 años gracias al alemán Alfredo Beck. Desde ese entonces empezaron a surgir otros cultivos que se encontraban mayormente en la Sabana de Bogotá. Entre otros beneficios los champiñones ayudan a regular los niveles de azúcar, la presión arterial y ayudan a fortalecer el sistema inmune.
Gastronomía: .
No olvides el queso queso cottage en esta receta
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 6 huevos
- ½ zucchini en rodajas finas (puedes mezclar verde y amarillo)
- 150 gramos de queso cottage
- 6–8 tomates cherry partidos a la mitad
- 4 champiñones laminados
- Sal y pimienta al gusto
- Un chorrito de aceite de oliva
Preparación
Precalienta el horno a 180 °C.
Luego, en un bowl, bate los huevos con sal y pimienta. Incorpora el queso cottage y mezcla
Agrega el zucchini, los tomates cherry distribuidos y champiñones
Lleva la mezcla a un molde apto para horno y termina con el queso para gratinar por encima
Hornea por 25 minutos a 170 °C, retira del horno y deja reposar un par de minutos antes de cortar. Sirve y ahora si, a disfrutar.
