En 20 minutos prepara este “bowl” de atún

Un poco de la historia del atún

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

Gastronomía: Latinoamericana . Sirve con rodajas de pepino europeo Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 300 gramos de filete de atún fresco

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de jengibre fresco rallado

1 cucharada de aceite de sésamo

Mix de ajonjolí negro y blanco

Sal y pimienta al gusto

Para acompañar el atún (ingredientes al gusto)

Espirales de zanahoria

Rodajas de pepino europeo

Tomates perla

Aguacate en láminas

Mango en cubos

Arroz blanco o Quinoa como base

Preparación

Corta el atún en cubos medianos y ponlos en un bowl.

Agrega la salsa de soya, el jengibre rallado, el aceite de sésamo, el mix de ajonjolí , un poco de sal, pimienta y mezcla bien. Deja reposar 10 minutos en la nevera.

En un bowl arma la base de arroz y acomoda encima el atún marinado junto con los vegetales y el mango.

Decora con más ajonjolí negro y blanco y ahora sí a disfrutar.

