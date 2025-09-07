No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Gastronomía y Recetas

En 20 minutos prepara este “bowl” de atún

Acompaña con con mango en cubos, rodajas de pepino, espirales de zanahoria, tomates perla, aguacate en láminas y quinua.

María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
07 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Este bowl de atún puedes servirlo también con arroz blanco.
Foto: María Dulcey
Un poco de la historia del atún

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

Gastronomía: Latinoamericana .

Sirve con rodajas de pepino europeo

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 300 gramos de filete de atún fresco
  • 2 cucharadas de salsa de soya
  • 1 cucharada de jengibre fresco rallado
  • 1 cucharada de aceite de sésamo
  • Mix de ajonjolí negro y blanco
  • Sal y pimienta al gusto

Para acompañar el atún (ingredientes al gusto)

Espirales de zanahoria

Rodajas de pepino europeo

Tomates perla

Aguacate en láminas

Mango en cubos

Arroz blanco o Quinoa como base

Preparación

Corta el atún en cubos medianos y ponlos en un bowl.

Agrega la salsa de soya, el jengibre rallado, el aceite de sésamo, el mix de ajonjolí , un poco de sal, pimienta y mezcla bien. Deja reposar 10 minutos en la nevera.

En un bowl arma la base de arroz y acomoda encima el atún marinado junto con los vegetales y el mango.

Decora con más ajonjolí negro y blanco y ahora sí a disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

