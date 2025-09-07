En 20 minutos prepara este “bowl” de atún

Escucha este artículo
Un poco de la historia del atún
El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.
Gastronomía: Latinoamericana .
Sirve con rodajas de pepino europeo
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 300 gramos de filete de atún fresco
- 2 cucharadas de salsa de soya
- 1 cucharada de jengibre fresco rallado
- 1 cucharada de aceite de sésamo
- Mix de ajonjolí negro y blanco
- Sal y pimienta al gusto
Para acompañar el atún (ingredientes al gusto)
Espirales de zanahoria
Rodajas de pepino europeo
Tomates perla
Aguacate en láminas
Mango en cubos
Arroz blanco o Quinoa como base
Preparación
Corta el atún en cubos medianos y ponlos en un bowl.
Agrega la salsa de soya, el jengibre rallado, el aceite de sésamo, el mix de ajonjolí , un poco de sal, pimienta y mezcla bien. Deja reposar 10 minutos en la nevera.
En un bowl arma la base de arroz y acomoda encima el atún marinado junto con los vegetales y el mango.
Decora con más ajonjolí negro y blanco y ahora sí a disfrutar.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧