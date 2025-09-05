Esta masa casera para hacer lumpias o “spring rolls” puedes rellanarla también con camarones. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de este plato

Los rollitos primavera o “spring rolls” hacen parte de la gastronomía china. Aunque tiene similitud en su forma con las ya conocidas lumpias, estos se caracterizan por estar rellenos de vegetales y algunos pedazos de carne o pollo.

Se elaboran tradicionalmente con papel o harina de arroz y se sirven calientes. Es importante resaltar que este plato se utiliza como decoración en diversas celebraciones y suele acompañarse con salsa agridulce o salsa de soja.

Gastronomía: Asiática . Rellena con cerdo salteado Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 tazas de harina de trigo (todo uso)

Agua (cantidad necesaria, aproximadamente ¾ taza)

1 pizca de sal

(Opcional) 1 cucharada de aceite vegetal

Ingredientes para el relleno de cerdo y vegetales

Carne de pierna de cerdo, cortada muy fina

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de salsa inglesa

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

1 cucharadita de aceite de ajonjolí (sésamo)

1 zanahoria en tiras finas

½ pimentón (rojo o verde), en tiras

½ zucchini verde en tiras

Cebollín (o cebolla larga), picado

Semillas de ajonjolí al gusto

Sal y pimienta al gusto

Preparación paso a paso

Preparar la masa para “spring rolls”

En un bowl grande, mezcla la harina con una pizca de sal.

Agrega agua poco a poco (puedes añadir también 1 cda de aceite), mezclando hasta obtener una masa suave y sin grumos. Debe quedar ligera, parecida a una masa para crepas (no como una masa de pan).

Deja reposar la masa unos 10 minutos (opcional, pero ayuda a que se hidrate bien).

Cocinar las láminas









Calienta una sartén antiadherente o crepera a fuego muy bajo.









Unta ligeramente con aceite usando una brocha o servilleta.









Con una brocha de cocina, pincela una capa muy fina de masa sobre el sartén, formando un círculo del tamaño deseado.









Cocina hasta que la lámina se despegue por sí sola. No la voltees.









Retira con cuidado y repite hasta acabar la masa. Apila las láminas con un paño encima para que no se sequen.









Para preparar el relleno









En un sartén caliente, agrega un poco de aceite y saltea los vegetales: pimentón, zanahoria, cebollín y zucchini.









Añade la carne de cerdo previamente sazonada con:

salsa de soya, s

alsa inglesa, j

engibre y a

ceite de ajonjolí.









Cocina hasta que la carne esté hecha y todo bien mezclado. Agrega semillas de ajonjolí y corrige sal si es necesario.









Deja enfriar antes de armar los rollitos.









Para armar los rollitos









Pon una lámina sobre una superficie limpia.









Añade una cucharada del relleno en el centro.

Dobla los laterales hacia adentro y enrolla como un burrito.









Pincela los bordes con huevo batido para que no se abra al freír.









Para f

reír









Calienta aceite a temperatura medio-alta (170–180 °C).









Fríe los rollitos hasta que estén dorados y crujientes.

Escurre en papel absorbente.









