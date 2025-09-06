No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Helados tropicales de mango y limón

Una combinación refrescante con sabores dulces, ácidos y con un toque picante para el paladar.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
06 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Helado tropicales de mango y limón: una combinación refrescante y tropical.
Foto: orlando.diseño
Un poco de la historia del helado

De la mano del italiano Procopio en el año 1660 nació esta tradicional y popular preparación, gracias a una máquina que “homogeneizaba” frutas, hielo y azúcar, dejando como resultado una crema helada. Sería París la primera ciudad en degustar esta receta, cuando se abrió el “Café Procope”, lugar muy reconocido por su café y su innovadora propuesta gastronómica conocida como: helado.

En el siglo XVIII hacer este postre no era nada sencillo. Los cocineros y reposteros tenían que recurrir a unos cubos de madera, utilizados para congelar, para añadir hielo, sal y una mezcla similar al sabor de la vainilla para obtener el tradicional helado. Se elaboraba con huevo, y en su mayoría de veces era llevado a las mesas por esclavos y sirvientes.

Gastronomía: Americana .

Usa leche condensada en esta propuesta

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 mangos maduros (pelados y picados)
  • ½ taza de leche condensada
  • ½ taza de leche líquida
  • ¼ taza de leche en polvo (opcional, para más cremosidad)
  • 1 Boli Pop sabor mango-limón (puedes usar parte para el relleno y parte para decoración)
  • Jugo de 1 limón
  • Tajín (o mezcla de chile en polvo con sal y limón)
  • Gotas de limón extra para decorar
  • Palitos de paleta
  • Vasos pequeños desechables o moldes de helado

Preparación

En una licuadora, agrega mango maduro picado, leche condensada, leche líquida y leche en polvo (opcional).

Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.

Vierte la mezcla en vasitos o moldes para helado.

Inserta en el centro un poco de Boli Pop de mango-limón para un toque extra de sabor tropical.

Pon los palitos de helado en cada molde.

Lleva al congelador por al menos 4 horas, o hasta que estén completamente firmes.

Retira los helados del molde o vaso, rocía con unas gotas de limón y espolvorea con Tajín o chile en polvo con sal.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

