Helados tropicales de mango y limón

Un poco de la historia del helado
De la mano del italiano Procopio en el año 1660 nació esta tradicional y popular preparación, gracias a una máquina que “homogeneizaba” frutas, hielo y azúcar, dejando como resultado una crema helada. Sería París la primera ciudad en degustar esta receta, cuando se abrió el “Café Procope”, lugar muy reconocido por su café y su innovadora propuesta gastronómica conocida como: helado.
En el siglo XVIII hacer este postre no era nada sencillo. Los cocineros y reposteros tenían que recurrir a unos cubos de madera, utilizados para congelar, para añadir hielo, sal y una mezcla similar al sabor de la vainilla para obtener el tradicional helado. Se elaboraba con huevo, y en su mayoría de veces era llevado a las mesas por esclavos y sirvientes.
Gastronomía: Americana .
Usa leche condensada en esta propuesta
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 mangos maduros (pelados y picados)
- ½ taza de leche condensada
- ½ taza de leche líquida
- ¼ taza de leche en polvo (opcional, para más cremosidad)
- 1 Boli Pop sabor mango-limón (puedes usar parte para el relleno y parte para decoración)
- Jugo de 1 limón
- Tajín (o mezcla de chile en polvo con sal y limón)
- Gotas de limón extra para decorar
- Palitos de paleta
- Vasos pequeños desechables o moldes de helado
Preparación
En una licuadora, agrega mango maduro picado, leche condensada, leche líquida y leche en polvo (opcional).
Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
Vierte la mezcla en vasitos o moldes para helado.
Inserta en el centro un poco de Boli Pop de mango-limón para un toque extra de sabor tropical.
Pon los palitos de helado en cada molde.
Lleva al congelador por al menos 4 horas, o hasta que estén completamente firmes.
Retira los helados del molde o vaso, rocía con unas gotas de limón y espolvorea con Tajín o chile en polvo con sal.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧