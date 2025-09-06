Helados tropicales de mango y limón

Helado tropicales de mango y limón: una combinación refrescante y tropical. Foto: orlando.diseño

Un poco de la historia del helado

De la mano del italiano Procopio en el año 1660 nació esta tradicional y popular preparación, gracias a una máquina que “homogeneizaba” frutas, hielo y azúcar, dejando como resultado una crema helada. Sería París la primera ciudad en degustar esta receta, cuando se abrió el “Café Procope”, lugar muy reconocido por su café y su innovadora propuesta gastronómica conocida como: helado.

En el siglo XVIII hacer este postre no era nada sencillo. Los cocineros y reposteros tenían que recurrir a unos cubos de madera, utilizados para congelar, para añadir hielo, sal y una mezcla similar al sabor de la vainilla para obtener el tradicional helado. Se elaboraba con huevo, y en su mayoría de veces era llevado a las mesas por esclavos y sirvientes.

Gastronomía: Americana . Usa leche condensada en esta propuesta Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 mangos maduros (pelados y picados)

½ taza de leche condensada

½ taza de leche líquida

¼ taza de leche en polvo (opcional, para más cremosidad)

1 Boli Pop sabor mango-limón (puedes usar parte para el relleno y parte para decoración)

Jugo de 1 limón

Tajín (o mezcla de chile en polvo con sal y limón)

Gotas de limón extra para decorar

Palitos de paleta

Vasos pequeños desechables o moldes de helado

Preparación

En una licuadora, agrega mango maduro picado, leche condensada, leche líquida y leche en polvo (opcional).

Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.

Vierte la mezcla en vasitos o moldes para helado.

Inserta en el centro un poco de Boli Pop de mango-limón para un toque extra de sabor tropical.

Pon los palitos de helado en cada molde.

Lleva al congelador por al menos 4 horas, o hasta que estén completamente firmes.

Retira los helados del molde o vaso, rocía con unas gotas de limón y espolvorea con Tajín o chile en polvo con sal.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧