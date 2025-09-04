Pechuga asada marinada en limón y romero

Escucha este artículo
Un poco de la historia del pollo
El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.
Gastronomía: Latinoamericana .
El ajo es el ingrediente infaltable en esta preparación
- Tiempo de preparación: 60 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 1 libra de pechuga de pollo deshuesada
- 2 pimentones verdes
- 4 dientes de ajo
- 1 rama de cebollín
- Jugo de tres limones
- 1 cebolla
- 1 rama de romero fresco
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
Preparación
Procesar o licuar, 2 pimentones verdes, 4 dientes de ajo, una rama de cebollín, el jugo de 3 limones, 1 cebolla roja o blanca pequeña, 1 ramita de romero (el que tengo es de mi jardín), dos cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharadita de pimienta negra recién molida, y una cucharada de sal.
En una taza con tapa, poner las pechugas descongeladas y agregarles los vegetales procesados. Tapar y dejar marinar toda la noche.
Asar entre 5 a 7 minutos por lado y lado y servir con mazorca asada o papa cocida. Asar un limón cortado en rodajas para decorar.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧