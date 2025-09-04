No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Pechuga asada marinada en limón y romero

Deja marinando el pollo toda la noche para que quede más jugoso.

Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
04 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Sirve esta pechuga asada marinada en limón y romero con unas papas al vapor con mantequilla.
Foto: Getty Images/iStockphoto - AlexPro9500
Un poco de la historia del pollo

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

Gastronomía: Latinoamericana .

El ajo es el ingrediente infaltable en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 60 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 1 libra de pechuga de pollo deshuesada
  • 2 pimentones verdes
  • 4 dientes de ajo
  • 1 rama de cebollín
  • Jugo de tres limones
  • 1 cebolla
  • 1 rama de romero fresco
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta

Preparación

Procesar o licuar, 2 pimentones verdes, 4 dientes de ajo, una rama de cebollín, el jugo de 3 limones, 1 cebolla roja o blanca pequeña, 1 ramita de romero (el que tengo es de mi jardín), dos cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharadita de pimienta negra recién molida, y una cucharada de sal.

En una taza con tapa, poner las pechugas descongeladas y agregarles los vegetales procesados. Tapar y dejar marinar toda la noche.

Asar entre 5 a 7 minutos por lado y lado y servir con mazorca asada o papa cocida. Asar un limón cortado en rodajas para decorar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

