Pechuga asada marinada en limón y romero

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

Gastronomía: Latinoamericana . El ajo es el ingrediente infaltable en esta preparación Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 1 libra de pechuga de pollo deshuesada

2 pimentones verdes

4 dientes de ajo

1 rama de cebollín

Jugo de tres limones

1 cebolla

1 rama de romero fresco

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación

Procesar o licuar, 2 pimentones verdes, 4 dientes de ajo, una rama de cebollín, el jugo de 3 limones, 1 cebolla roja o blanca pequeña, 1 ramita de romero (el que tengo es de mi jardín), dos cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharadita de pimienta negra recién molida, y una cucharada de sal.

En una taza con tapa, poner las pechugas descongeladas y agregarles los vegetales procesados. Tapar y dejar marinar toda la noche.

Asar entre 5 a 7 minutos por lado y lado y servir con mazorca asada o papa cocida. Asar un limón cortado en rodajas para decorar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧