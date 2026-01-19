En 20 minutos prepara este cóctel de sandía sin licor

Disfruta este cóctel de sandía sin licor con hojas de hierbabuena fresca. Foto: Diana León

Un poco de la historia del cóctel

En el siglo XIX, el cóctel se popularizó en bares de ciudades como Nueva Orleans y San Francisco, y surgieron recetas clásicas como el Sazerac (hacia 1850) y el Martini (a finales del siglo XIX).

Con la Ley Seca en Estados Unidos, entre 1920 y 1933, la coctelería se trasladó a hoteles y clubes de Cuba, México y Europa, especialmente en La Habana y París, donde se consolidó la cultura del cóctel moderno que hoy conocemos.

Si no tomas licor o prefieres beber poco alcohol, este cóctel de sandía sin licor te va a encantar. Es fresco, ligero y tiene ese toque especial que normalmente buscamos en una bebida para compartir, pero sin necesidad de alcohol.

La sandía, con su dulzor natural y alto contenido de agua, se convierte en la base perfecta para preparar un cóctel hidratante y lleno de sabor. Al combinarla con hierbabuena y un poco de limón, se obtiene una mezcla aromática, equilibrada y muy refrescante.

Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 4 tazas de sandía (sin semilla)

1/4 hojas hierbabuena (fresca y un poco más para decorar)

1 cucharada jugo de limón (fresco)

2 taza agua con gas (o soda)

Hielo

Rodajas de limón

Preparación

Lleva los cubos de sandía en la licuadora y procesa hasta obtener una mezcla suave. Si lo deseas, cuela el jugo con un colador fino y viértelo en una jarra para retirar la pulpa.

Incorpora las hojas de hierbabuena fresca y el jugo de limón al jugo de sandía. Déjalo reposar unos 10 minutos para que se infusionen los sabores.

Justo antes de servir, añade el agua con gas o soda a la jarra y mezcla suavemente.

Montaje:

Ponle un poco de limón con sal al borde del vaso, si quieres. Llena los vasos con cubos de hielo y vierte la mezcla de sandía y hierbabuena.

