En 30 minutos aprende a preparar este pollo oriental

Decora con ajonjolí cuando estés emplatando. ¡Delicioso!

María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
17 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
El pollo oriental puede servirse con arroz blanco o con rodajas de aguacate para disfrutar.
Foto: María Dulcey
Un poco de la historia de este plato

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

Usa cebolla morada en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 300 gramos de pechuga de pollo
  • 1/2 cebolla cabezona, cortada en julianas
  • 1 pimentón rojo, cortado en julianas
  • 1/2 cebolla morada, cortada en julianas
  • Sal, pimienta y paprika al gusto

Para la salsa

1/2 taza de salsa de tomate

1/2 taza de agua

1/4 de taza de salsa de soya

2 cucharadas de vinagre de manzana

1 cucharada de azúcar morena

Jengibre fresco rallado al gusto

Preparación

Mezcla todos los ingredientes de la salsa en un recipiente y reserva.

En una sartén caliente con un poco de aceite, sella la pechuga previamente condimentada, por ambos lados hasta que esté dorada y cocida por dentro.

Retira el pollo, corta en trozos y reserva.

En la mismo sartén, agrega las cebollas y el pimentón. Sofríe hasta que estén translúcidos.

Incorpora la salsa, mezcla y agrega el pollo reservado.

Cocina a fuego medio hasta que la salsa reduzca y espese ligeramente.

Sirve, decora con ajonjolí y ahora si, a disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

