En 30 minutos aprende a preparar este pollo oriental

Un poco de la historia de este plato
El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.
Gastronomía: Asiática .
Usa cebolla morada en esta preparación
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 300 gramos de pechuga de pollo
- 1/2 cebolla cabezona, cortada en julianas
- 1 pimentón rojo, cortado en julianas
- 1/2 cebolla morada, cortada en julianas
- Sal, pimienta y paprika al gusto
Para la salsa
1/2 taza de salsa de tomate
1/2 taza de agua
1/4 de taza de salsa de soya
2 cucharadas de vinagre de manzana
1 cucharada de azúcar morena
Jengibre fresco rallado al gusto
Preparación
Mezcla todos los ingredientes de la salsa en un recipiente y reserva.
En una sartén caliente con un poco de aceite, sella la pechuga previamente condimentada, por ambos lados hasta que esté dorada y cocida por dentro.
Retira el pollo, corta en trozos y reserva.
En la mismo sartén, agrega las cebollas y el pimentón. Sofríe hasta que estén translúcidos.
Incorpora la salsa, mezcla y agrega el pollo reservado.
Cocina a fuego medio hasta que la salsa reduzca y espese ligeramente.
Sirve, decora con ajonjolí y ahora si, a disfrutar.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧