En cinco pasos aprende a preparar esta miel picante

Esta miel picante es ideal para acompañar tus proteínas favoritas. Foto: Getty Images - delihayat

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del vinagre

La historia del vinagre se remonta al año 5000 a. C. En este tiempo, los babilonios producían vinagre de la palma de dátiles y se utilizaba como fuente de alimento y como conservante.

El vinagre también se usaba para dar sabor a los alimentos, como medicina y como agente energizante. Tan popular fue que ha sido mencionado tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Además, en el año 400 a. C., el famoso médico Hipócrates prescribía vinagre de sidra de manzana y miel para varios males como resfriados y tos.

Gastronomía: Latinoamericana . Usa sriracha o tabasco en esta receta Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 taza de miel de abejas

2 cucharada de chile en hojuelas

2 cucharadas de salsa picante

Sal al gusto

1 cucharada de vinagre de manzana

Preparación

En una olla a fuego medio, pon la miel de abeja junto con el chile en hojuelas.

Agrega una cucharada de salsa picante (ajusta al gusto) y una pizca de sal.

Mezcla bien y calienta durante unos minutos, sin dejar que hierva.

Apaga el fuego y añade un chorrito de vinagre de manzana. Esto aportará acidez y equilibrará el sabor.

Deja enfriar completamente. La miel tomará una textura más espesa al enfriarse.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧