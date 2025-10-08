5 lugares que debería visitar para hacer turismo gastronómico en Bogotá

Esta receta la puedes rellenar con bocadillo. Foto: Getty Images/iStockphoto - Luis Echeverri Urrea

La posibilidad de probar nuevos platos mientras se están conociendo otros lugares del mundo, es infinita y Bogotá no es la excepción. Cada una de sus calles tiene un lugar que expone la tradición del país con sopas como el ajiaco, diferentes tipos de papa, la clásica changua, empanadas, tamales y hasta fritangas. Esos sabores son los que nos hacen colombianos.

La cocina tradicional está en auge y la ciudad está experimentando un crecimiento importante en lugares como la Zona G, Zona T y Usaquén, localidades reconocidas por su variedad de establecimientos que fusionan técnicas modernas con ingredientes autóctonos. Sin dejar atrás los mercados tradicionales como Paloquemao, la Concordia y la Perseverancia, donde hay una representación digna de aplaudir de frutas y verduras que dan los suelos colombianos.

Este lugar es una parada obligatoria en la capital colombiana, además de ofrecer especias, artesanías y frutas, este espacio tiene varios propuestas culinarias que dejan en evidencia la importancia de la cocina colombiana. Sus recetas van más allá de la changua, allí, los chicharrones, también cobran relevancia.

Las plazas de mercado tienen los mejores lugares para comer, que no le quepa duda. Tolú es uno de ellos y es liderado por la cocinera tradicional Luz Dary Cogollo, conocida en el sector gastronómico como Mamá Luz. Su establecimiento se destaca por exponer platos tradicionales del Caribe colombiano y de algunas zonas andinas. Si le gusta el ceviche de camarón o quiere retar a su paladar con un estofado de chivo, este es el lugar.

Si de desayuno se trata, debe conocer esta propuesta creada por Wilson Garzón, un cocinero que encontró en la masa madre una posibilidad de contar historias a través de los ingredientes colombianos. El pan en este establecimiento que también funciona como restaurante, elabora con ingredientes locales y prácticas ancestrales. La harina integral llega de Socotá, un pueblo donde aún se usa molino de piedra hidráulico. También trabajan con harina de maíz Porva, cúrcuma de Montes de María, chontaduro de Putumayo, banano de Santa Marta.

El páramo colombiano se sirve en la mesa. La investigación es su mejor ingrediente y los ecosistemas y la naturales son las recetas de su éxito. Este restaurante es uno de los mejores del mundo catalogado por The World’s 50 Bests Restaurants y allí el comensal puede disfrutar de platos como el cangrejo del Caribe, una propuesta compuesta por cebolla roja, zumo de granilla, espuma de mayonesa cítrica, galleta cuca, polvo de páramo y aceite verde.

Este es uno de los restaurante con más tradición del país. Es una parada obligatoria en el centro de Bogotá, donde el chocolate con queso, los tamales, el peto y otras recetas invitan a los turistas a conectarse con la identidad culinaria que camina por las calles de una ciudad donde habitan diferentes tradiciones culinarias.