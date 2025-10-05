En 30 minutos: salmón en salsa de tamarindo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del salmón

Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.

Gastronomía: Latinoamericana . El jengibre es el ingrediente infaltable en esta preparación Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 filetes de salmón (150 a 200 gramos cada uno)

½ taza de pulpa de tamarindo

2 cucharadas de miel o azúcar

1 cucharada de salsa de soya

1 diente de ajo finamente picado

1 cucharadita de jengibre rallado

Aceite, sal, pimienta y paprika al gusto

Preparación

Primero vamos a hacer la salsa. En una ollita mezcla la pulpa de tamarindo, miel, soya, ajo y jengibre. Cocina a fuego bajo hasta que espese un poquito. Pruébala y ajusta de dulzor o acidez según tu gusto.

Mientras tanto, seca bien el salmón, agrega sal, pimienta, paprika y un chorrito de aceite.

En una sartén bien caliente, sella los filetes de salmón por ambos lados (2–3 minutos por lado, según el grosor.

Cuando ya estén casi listos, báñalos con la salsa de tamarindo y deja que se caramelicen un poquito.

Decora con cebollín finamente picado y sirve caliente con arroz, vegetales o una ensalada fresca.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧