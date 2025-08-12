No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Receta: así se hace un “nutella coffee”

Para esta preparación solo necesitas 10 minutos. ¡Activa tu paladar!

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
12 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
Una fusión de sabores imperdibles para el paladar.
Foto: Silvia Márquez
Un poco de la historia del café

Este producto insignia de la agricultura y la canasta familiar del país, ha logrado abrirse paso en el mercado mundial, no solo por su exquisitez, sino por la historia que hay detrás de él.

Según la Federación Nacional de Cafeteros, el 96 % de los colombianos toma café al menos una vez a la semana, desde el tradicional tinto o preparaciones más elaboradas como: cappuccinos, lattes y espressos. Sin embargo, no hay que dejar de lado su uso en diferentes propuestas gastronómicas como postres y hasta salsas para carnes.

Gastronomía: Latinoamericana .

Decora con crema batida

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 2 cucharadas de nutella
  • 1 taza de café caliente
  • 1/4 de taza de leche
  • Endulzante al gusto (opcional)
  • Crema batida (opcional, para decorar)

Preparación

Preparamos nuestra taza de café espresso.

En una taza de leche caliente, agregamos el milo esparcible y mezclamos hasta integrar.

Añadimos hielo en un vaso, agregamos café y finalizamos con la leche saborizada. ¡Disfrutamos!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

