Receta: así se hace un “nutella coffee”

Una fusión de sabores imperdibles para el paladar. Foto: Silvia Márquez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del café

Este producto insignia de la agricultura y la canasta familiar del país, ha logrado abrirse paso en el mercado mundial, no solo por su exquisitez, sino por la historia que hay detrás de él.

Según la Federación Nacional de Cafeteros, el 96 % de los colombianos toma café al menos una vez a la semana, desde el tradicional tinto o preparaciones más elaboradas como: cappuccinos, lattes y espressos. Sin embargo, no hay que dejar de lado su uso en diferentes propuestas gastronómicas como postres y hasta salsas para carnes.

Gastronomía: Latinoamericana . Decora con crema batida Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 2 cucharadas de nutella

1 taza de café caliente

1/4 de taza de leche

Endulzante al gusto (opcional)

Crema batida (opcional, para decorar)

Preparación

Preparamos nuestra taza de café espresso.

En una taza de leche caliente, agregamos el milo esparcible y mezclamos hasta integrar.

Añadimos hielo en un vaso, agregamos café y finalizamos con la leche saborizada. ¡Disfrutamos!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧