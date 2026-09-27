Aparte, mezcla en un bowl la rúgula, el pepino, las aceitunas, las nueces y las hojitas de hierbabuena y albahaca, y sazona con sal.

Mezcla todos los ingredientes de la vinagreta. Una recomendación es ponerlos dentro de un frasco con tapa y agitarlo vigorosamente hasta lograr una emulsión estable y cremosa.

Las aceitunas y las hojas de rúgula son infaltables en esta ensalada de sandía, pepino y queso feta.

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Para servir, pon en la base del plato la sandía, espolvorea la mitad del queso, acomoda encima la ensalada y termina con la mitad de queso restante.

Un poco de la historia de esta receta

Han llegado los días de calor, por cuenta de un fenómeno del niño que –dicen los científicos– será histórico. Estamos en manos de las fuerzas de la naturaleza, que de cuando en cuando se expresan con violencia: un día es una devastadora inundación, el siguiente amanecer nos despierta un terremoto y ahora nos preparamos para la sequía que causará el sol ardiente.

Por eso, es mejor hacer una humilde reverencia a esta poderosa naturaleza, siempre hermosa pero a veces implacable. En esto pensaba hace un par de días mientras probaba la ensalada de sandía y pepino que recién incluimos en el menú de mi restaurante Harry’s, en Cartagena, y que resultó una explosión de refrescantes sabores en mi boca. Como un poquito de sombra en mi mesa. Un alivio en medio de la sequía.

Se trata de una ensalada de sandía que se balancea perfectamente con un queso salado (feta o costeño), aceitunas que aportan notas salinas y una vinagreta para completar ese rico contraste dulce, salado y ácido. Si se quiere, puede incorporarse una proteína como pechuga de pollo o camarones parrillados, pero así sola es una ensalada maravillosa.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧