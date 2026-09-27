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Ensalada de sandía, pepino y queso feta

Para servir pon en la base del plato la sandía, espolvorea la mitad del queso, acomoda encima la ensalada y termina con la mitad de queso restante. 

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Harry Sasson
Harry Sasson
26 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
Esta ensalada de sandía, pepino y queso feta es una opción fresca y reconfortante para el paladar.
Esta ensalada de sandía, pepino y queso feta es una opción fresca y reconfortante para el paladar.

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Gastronomía: Latinoamericana.

Las aceitunas y las hojas de rúgula son infaltables en esta ensalada de sandía, pepino y queso feta.

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 4 tazas de sandía sin semillas y cortada en cuadros
  • 1/2 taza de queso feta o costeño desmenuzado
  • 1/2 taza de aceitunas de Kalamata
  • 2 pepinos cohombros europeos sin semillas y picados
  • Hojas de rúgula o cogollos
  • 1/2 taza de nueces (pecanas, marañones, almendras…)
  • Hojitas de hierbabuena y albahaca
  • Sal

Ingredientes para la vinagreta

1 cucharada de mostaza francesa

1 cucharada de miel de abejas

1/3 de taza de aceite de oliva

3 cucharadas de vinagre de vino tinto

2 cucharadas de yogur natural

Sal y pimienta negra

Preparación

Mezcla todos los ingredientes de la vinagreta. Una recomendación es ponerlos dentro de un frasco con tapa y agitarlo vigorosamente hasta lograr una emulsión estable y cremosa.

Aparte, mezcla en un bowl la rúgula, el pepino, las aceitunas, las nueces y las hojitas de hierbabuena y albahaca, y sazona con sal.

Para servir, pon en la base del plato la sandía, espolvorea la mitad del queso, acomoda encima la ensalada y termina con la mitad de queso restante.

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Un poco de la historia de esta receta

Han llegado los días de calor, por cuenta de un fenómeno del niño que –dicen los científicos– será histórico. Estamos en manos de las fuerzas de la naturaleza, que de cuando en cuando se expresan con violencia: un día es una devastadora inundación, el siguiente amanecer nos despierta un terremoto y ahora nos preparamos para la sequía que causará el sol ardiente.

Por eso, es mejor hacer una humilde reverencia a esta poderosa naturaleza, siempre hermosa pero a veces implacable. En esto pensaba hace un par de días mientras probaba la ensalada de sandía y pepino que recién incluimos en el menú de mi restaurante Harry’s, en Cartagena, y que resultó una explosión de refrescantes sabores en mi boca. Como un poquito de sombra en mi mesa. Un alivio en medio de la sequía.

Se trata de una ensalada de sandía que se balancea perfectamente con un queso salado (feta o costeño), aceitunas que aportan notas salinas y una vinagreta para completar ese rico contraste dulce, salado y ácido. Si se quiere, puede incorporarse una proteína como pechuga de pollo o camarones parrillados, pero así sola es una ensalada maravillosa.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Harry Sasson

Por Harry Sasson

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