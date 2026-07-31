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Ensalada fría con manzana y papa cremosa para el almuerzo

Para el aderezo, mezcla mayonesa, aguacate, limón, miel cilantro y sal.

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Didier Castaño, chef /@didier.castac
31 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Puedes añadir pollo, zanahoria o salchicha a esta ensalada fría.
Puedes añadir pollo, zanahoria o salchicha a esta ensalada fría.
Foto: Getty Images/iStockphoto - yulka3ice
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Gastronomía: Latinoamericana .

Ideal para reuniones grandes o fiestas

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 3 papas cocidas, en cubos
  • 1 manzana roja, en cubos
  • 1 cebolla roja picada
  • 2 huevos cocidos, picados
  • Cilantro picado

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Ingredientes para el aderezo

4 cucharadas de mayonesa

1 aguacate

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de miel

Cilantro

Sal al gusto

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Preparación

Cocinar las papas y los huevos. Dejar enfriar y picar en cubos.

Para el aderezo, mezclar (o licuar) la mayonesa con el aguacate, el limón, la miel, el cilantro y la sal hasta obtener una crema suave.

En un bowl, combinar la papa, la manzana, la cebolla roja, el huevo y el cilantro. Añadir el aderezo y mezclar con cuidado.

Refrigerar antes de servir para que esté bien fría.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

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