Ensalada fría con manzana y papa cremosa para el almuerzo

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Gastronomía: Latinoamericana .
Ideal para reuniones grandes o fiestas
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 3 papas cocidas, en cubos
- 1 manzana roja, en cubos
- 1 cebolla roja picada
- 2 huevos cocidos, picados
- Cilantro picado
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Ingredientes para el aderezo
4 cucharadas de mayonesa
1 aguacate
Jugo de 1 limón
1 cucharadita de miel
Cilantro
Sal al gusto
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Preparación
Cocinar las papas y los huevos. Dejar enfriar y picar en cubos.
Para el aderezo, mezclar (o licuar) la mayonesa con el aguacate, el limón, la miel, el cilantro y la sal hasta obtener una crema suave.
En un bowl, combinar la papa, la manzana, la cebolla roja, el huevo y el cilantro. Añadir el aderezo y mezclar con cuidado.
Refrigerar antes de servir para que esté bien fría.
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