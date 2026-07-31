Ensalada fría con manzana y papa cremosa para el almuerzo

Puedes añadir pollo, zanahoria o salchicha a esta ensalada fría. Foto: Getty Images/iStockphoto - yulka3ice

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Gastronomía: Latinoamericana . Ideal para reuniones grandes o fiestas Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 3 papas cocidas, en cubos

1 manzana roja, en cubos

1 cebolla roja picada

2 huevos cocidos, picados

Cilantro picado

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Ingredientes para el aderezo

4 cucharadas de mayonesa

1 aguacate

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de miel

Cilantro

Sal al gusto

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Preparación

Cocinar las papas y los huevos. Dejar enfriar y picar en cubos.

Para el aderezo, mezclar (o licuar) la mayonesa con el aguacate, el limón, la miel, el cilantro y la sal hasta obtener una crema suave.

En un bowl, combinar la papa, la manzana, la cebolla roja, el huevo y el cilantro. Añadir el aderezo y mezclar con cuidado.

Refrigerar antes de servir para que esté bien fría.

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