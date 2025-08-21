¿Cómo ablandar una carne dura ya cocinada? Trucos sencillos

Descubre como puedes ablandar una carne dura ya cocinada con cinco trucos sencillos. Foto: Getty Images - hknbykl

¿Has cocinado carne y te ha quedado dura, seca o difícil de masticar? Seguramente sí, y la razón es que este alimento puede perder su jugosidad por el tipo de corte, el tiempo de cocción o la temperatura utilizada. Cada pieza de carne reacciona de manera distinta y, si no se prepara adecuadamente, es común que quede poco apetecible.

¿Qué hacer en este caso? En Gastronomía y recetas de El Espectador te compartimos los mejores trucos para ablandarla y disfrutarla sin complicaciones.

Trucos para ablandar una carne ya cocida

Truco con una cocción lenta

Un truco efectivo es volver a recalentar la carne utilizando un método de cocción lenta a baja temperatura durante un período de tiempo prolongado, esto hará que las fibras se rompan y la carne termine blanda y fácil de digerir.

Truco de la cuchara para ablandar la carne

Este es un consejo muy popular en la cocina casera, consiste en introducir una cuchara metálica en la olla o sartén mientras se termina de cocinar la carne. El contacto del metal con el calor ayuda a distribuir mejor la temperatura y a suavizar las fibras, logrando que la carne quede más blanda. Es un truco sencillo, económico y popular en lugares rurales de Latinoamérica.

Truco con leche para marinarla

Lo único que debes hacer es dejar la carne cocida en un recipiente con leche y sumergirla. La acidez y las enzimas naturales de la leche pueden ayudar a ablandar la carne. Déjala que repose en la leche durante toda una noche en la nevera antes de volver a cocinarla.

Truco de pincharla o golpearla

Otro método es el ablandamiento físico que puede ayudarte a ablandar esa carne ya cocinada. Puedes utilizar un mazo de carne para golpearla suavemente y romper sus fibras musculares. Lo único, es tener precaución en no excederse porque los impactos la pueden deshacer.

Truco con la olla a presión

Y, por último, uno de los más conocidos y frecuentes en la cocina por su efectividad, solo debes poner la carne en la olla a presión junto con un poco de agua, sellar la olla y cocinar en alta presión por unos minutos. El resultado lo podrás notar inmediatamente retires su tapa.

