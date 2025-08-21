No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

¿Cómo ablandar una carne dura ya cocinada? Trucos sencillos

Cinco trucos sencillos que pueden salvar tu plato y dejarlo delicioso para conquistar paladares.

Redacción Gastronomía y Recetas
21 de agosto de 2025 - 04:00 p. m.
Descubre como puedes ablandar una carne dura ya cocinada con cinco trucos sencillos.
Descubre como puedes ablandar una carne dura ya cocinada con cinco trucos sencillos.
Foto: Getty Images - hknbykl
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

¿Has cocinado carne y te ha quedado dura, seca o difícil de masticar? Seguramente sí, y la razón es que este alimento puede perder su jugosidad por el tipo de corte, el tiempo de cocción o la temperatura utilizada. Cada pieza de carne reacciona de manera distinta y, si no se prepara adecuadamente, es común que quede poco apetecible.

¿Qué hacer en este caso? En Gastronomía y recetas de El Espectador te compartimos los mejores trucos para ablandarla y disfrutarla sin complicaciones.

Vínculos relacionados

Receta para preparar Wraps de lechuga con pollo y vegetales
En 45 minutos prepara esta receta de arroz con cerdo
Receta de sándwich de cerdo BBQ

Trucos para ablandar una carne ya cocida

Truco con una cocción lenta

Un truco efectivo es volver a recalentar la carne utilizando un método de cocción lenta a baja temperatura durante un período de tiempo prolongado, esto hará que las fibras se rompan y la carne termine blanda y fácil de digerir.

Truco de la cuchara para ablandar la carne

Este es un consejo muy popular en la cocina casera, consiste en introducir una cuchara metálica en la olla o sartén mientras se termina de cocinar la carne. El contacto del metal con el calor ayuda a distribuir mejor la temperatura y a suavizar las fibras, logrando que la carne quede más blanda. Es un truco sencillo, económico y popular en lugares rurales de Latinoamérica.

Truco con leche para marinarla

Lo único que debes hacer es dejar la carne cocida en un recipiente con leche y sumergirla. La acidez y las enzimas naturales de la leche pueden ayudar a ablandar la carne. Déjala que repose en la leche durante toda una noche en la nevera antes de volver a cocinarla.

Truco de pincharla o golpearla

Otro método es el ablandamiento físico que puede ayudarte a ablandar esa carne ya cocinada. Puedes utilizar un mazo de carne para golpearla suavemente y romper sus fibras musculares. Lo único, es tener precaución en no excederse porque los impactos la pueden deshacer.

Truco con la olla a presión

Y, por último, uno de los más conocidos y frecuentes en la cocina por su efectividad, solo debes poner la carne en la olla a presión junto con un poco de agua, sellar la olla y cocinar en alta presión por unos minutos. El resultado lo podrás notar inmediatamente retires su tapa.

Recetas con carne

Recetas con carne: tres propuestas para tu almuerzo de hoy:

Llena de sabor este día con una deliciosa sobrebarriga, un steak pimienta o un tradicional y delicioso goulash. Ver cada receta a detalle aquí.

¿Carne en “bistec” en 15 minutos? Sí, esta es la receta:

Acompaña con arroz, tu ensalada favorita y plátano maduro. Puedes seguir el paso a paso completo aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Redacción Gastronomía y Recetas

Temas recomendados:

Gastronomía

Trucos de cocina

recetas carne

cocinar carne

Gastronomía y recetas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar