El emprendimiento que cocina oportunidades sobre ruedas

“Don Teo es el tráiler de todos, es un espacio creado para que diversos emprendimientos locales se fusionen para dar vida a un acogedor rincón de desayuno y brunch. Aquí el talento de nuestros amigos emprendedores, productores y manos campesinas se refleja en cada uno de nuestros platos. Actualmente, nos encontramos ubicados en el barrio Las Lomas, en la comuna 14 de Medellín y nuestro objetivo es claro: queremos generar más conciencia sobre el consumo de productos locales”.

Así llegó la historia de este negocio a nuestra sección de23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con su emprendedor Mateo Ríos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 34 años. Lo primero que estudié al salir del colegio fue Gastronomía en la ciudad de Medellín. Realicé una pasantía en una escuela de cocina en Argentina, y desde entonces he dedicado mi vida a cocinar, a recorrer mi país a través de su cocina, sus entornos y su majestuosa biodiversidad. También estudié Producción Agropecuaria con el fin de aprender y comprender la producción alimentaria desde su raíz.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Un domingo, mientras caminaba con mi mascota, me encontré con la grata sorpresa de ver un tráiler abandonado en un patio. Desde ese día no dejé de pensar en su potencial y en lo que podría llegar a ser ese espacio. Tuve muchas ideas, siempre con la intención de hacer algo allí, pero ninguna me parecía lo suficientemente atractiva.

Todo se mantuvo en pausa hasta que, un par de meses después, volví al lugar y el aviso seguía igual: “Se Arrienda”. Algo dentro de mí me decía que debía actuar. Fue entonces cuando surgió la idea de darle visibilidad a otros emprendimientos gastronómicos. Así nació Don Teo Tráiler, como una alternativa de comida sabrosa, ligera y bien ejecutada, donde simplemente combinamos excelentes productos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Llevar una idea de emprendimiento a la realidad cuesta mucho, y no hablo solo de dinero: es tiempo, sacrificio, dedicación, propósito y aprendizaje constante. Junto con mi hermana hemos creado varios proyectos, y ella ha sido una ficha clave en este juego llamado emprender.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En la vida es mejor tener amigos que deudas. Nuestros primeros pedidos de materia prima fueron fiados por un mes, y los pequeños ajustes de infraestructura los cubrí con mis ahorros. Así comenzó esta aventura: con sueños, deudas y muchas ganas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

No pretendemos cambiar el mundo de un momento a otro, pero sí queremos generar más conciencia sobre el consumo de productos locales. Con este emprendimiento generamos dos empleos directos, compramos sin intermediarios a manos campesinas y, por supuesto, brindamos apoyo incondicional a otros emprendedores.

6. ¿Soy feliz?

La sensación de felicidad al hacer las cosas con amor, pasión y sacrificio no tiene precio. No lo digo solo por mí; considero fundamental contagiar al equipo de alegría y buena actitud. Vibrar al mismo ritmo hace que las situaciones complejas sean mucho más fáciles de enfrentar.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, por ahora no. Cada día trae sus oportunidades y sus propios afanes.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Mis padres siempre han sido emprendedores. Panaderías, cerrajerías, confecciones, transporte público... todas esas experiencias han quedado atrás como aprendizajes y como una verdadera escuela de familia emprendedora. Emprender nunca será fácil, pero tampoco es imposible si uno persigue sus sueños.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, uno de mis tantos sueños ya lo cumplí: abrir un food truck. Me lo propuse hace un par de años. Ahora, uno de nuestros principales objetivos es perdurar en el tiempo como marca y convertirnos en un referente de que es posible hacer buena comida con recursos limitados.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Cocinar con pasión, alimentar la felicidad de muchas personas, visibilizar a más emprendedores, crecer sin perder el rumbo y afrontar de la mejor manera los retos que se avecinan.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Al ser un proyecto de comida fácil de llevar, para comer in situ, diverso y aceptable para cualquier persona, tiene el potencial de ser escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Uno debe tener cuidado con personas desconocidas que quieren hacer inversiones millonarias solo por ver un proyecto funcional. A veces, el afán de crecer puede llevar también a un fracaso prematuro.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A veces, sobrepensar y repensar las oportunidades que tenemos frente a nosotros no es tan conveniente. Sin ser apresurados, podemos iniciar emprendimientos y proyectarnos de manera saludable. No volvería a dudar de una buena oportunidad.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Sigo los pasos de mis padres emprendedores. Sigo mis sueños con la ilusión de cumplirlos y ejecutarlos de la mejor manera. Me inspiran las personas que han luchado por sus metas, me inspira mi familia y las personas que me rodean.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

La vida trae momentos complejos, donde uno teme y quiere dejar todo a un lado, donde la frustración pesa más que los sueños y la incertidumbre se apodera de nuestros días. Justo ahí, en ese instante, lo más importante es confiar en los tiempos, en el equipo de trabajo, en los cambios positivos y en las metas que algún día nos trazamos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Somos un grupo de amigos emprendedores gastronómicos en Medellín. Hay talentos increíbles, todos disfrutamos los retos de emprender y nuestro objetivo es apoyarnos mutuamente.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sería un sueño cumplido lograr impactar e inspirar a nuevos emprendedores. Es un gran reto en una sociedad donde lo fácil se vuelve paisaje, y donde muchas veces dejamos de lado nuestros propósitos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento?

Me encantaría decir que en 10 años tendremos 9 sedes más, pero es complejo hacer proyecciones a largo plazo en un gremio tan frágil y desafiante, donde la salud física y mental juegan un papel fundamental. Por ahora, pensamos, vivimos y disfrutamos el presente.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ellos son mis primeros clientes, mis críticos constructivos, mis comensales más exigentes. El apoyo incondicional de mi familia y mis amigos es la base y el pilar fundamental de cualquier proyecto o emprendimiento que decida emprender.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si el emprendedor tiene ganas y pasión, estoy completamente seguro de que sí lo ayudaría, y lo haría con mucho gusto, porque sé lo complejo que es empezar desde cero y con pocos recursos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Los emprendedores nos caracterizamos por ser soñadores, por trazarnos metas y por querer formar equipos de trabajo para convertir nuestros objetivos en realidad. Somos un equipo pequeño, compacto y productivo. Todos tenemos la misma pasión por el servicio al cliente, y cada uno cumple su función con claridad y compromiso.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro enfoque está en el producto local de la más alta calidad, en la fusión de técnicas y preparaciones criollas, y en platos sencillos pero bien ejecutados, sin llegar a tener un alto precio de venta.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Cada día, con su tranquilidad y su afán, me deja un aprendizaje. Aprendo de las personas que me rodean. La manera sana de llevar mis emprendimientos es su reflejo.

