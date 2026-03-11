Esta es la receta para hacer muffins de limón con arándanos

Estos muffins de limón también puedes servirlos con trozos de mango o fresa. Foto: Getty Images/iStockphoto - from_my_point_of_view

Un poco de la historia de los muffins

La palabra muffin proviene de la expresión alemana “muffe” que traduce pequeño pastel. Sin embargo, el primer muffin fue preparado en el siglo 18 en Inglaterra. La receta original es a base de sobrantes de pan y después fue adaptado de muchas otras maneras tanto salado como dulce.

Esta receta se originó en Estados Unidos en la mitad del siglo XIX. Los muffins están disponibles tanto en variedades saladas, con maíz y queso, como en variedades dulces que contienen arándanos, chocolate, limón o banano. Los muffins generalmente se comen en el desayuno o como postre.

Gastronomía: Inglesa . Sirve con un crumble crujiente Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 210 gramos de azúcar

1/2 cucharadita sal

2 huevos

Ralladura de un limón amarillo

250 gramos de harina de trigo todo uso

1 cucharada polvo para hornear

120 mililitros de leche

120 mililitros de mantequilla derretida

Jugo de dos limones amarillos

1 taza arándanos frescos

Ingredientes para el crumble

55 gramos de harina

55 gramos de azúcar

45 gramos de mantequilla

Ralladura de 1 limón amarillo

Preparación

Preparar la mezcla base

En un bowl grande, mezcla el azúcar, la sal y la ralladura de limón frotándolos ligeramente para liberar los aceites del limón. Esto intensifica el sabor.

Agrega los huevos y bate hasta que la mezcla aumente ligeramente de volumen.

Incorpora la mantequilla derretida y la leche, mezclando suavemente.

Añade el jugo de limón y mezcla de nuevo.

Integrar los ingredientes secos

Cierne la harina, polvo de hornear y bicarbonato de sodio.

Agrega a la mezcla húmeda con movimientos envolventes hasta integrar.

Incorpora los arándanos previamente espolvoreados con fécula de maíz para que no se hundan.

Preparar el crumble

Mezcla la harina, azúcar, mantequilla fría y la ralladura de limón.

Trabaja con los dedos hasta formar migas gruesas.

Hornear a 350 ºF/175 ºC por 25-30 minutos tamaño estándar. Si tu molde es grande hazlo durante 45-50 minutos.

Pon cápsulas de papel en el molde para muffins y llena los moldes hasta ¾ de su capacidad con la mezcla.

Espolvorea el crumble de limón encima de cada muffin.

Deja enfriar 5 minutos en el molde, luego pasa a una rejilla y disfruta.

