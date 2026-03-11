Esta es la receta para hacer muffins de limón con arándanos

Escucha este artículo
Un poco de la historia de los muffins
La palabra muffin proviene de la expresión alemana “muffe” que traduce pequeño pastel. Sin embargo, el primer muffin fue preparado en el siglo 18 en Inglaterra. La receta original es a base de sobrantes de pan y después fue adaptado de muchas otras maneras tanto salado como dulce.
Esta receta se originó en Estados Unidos en la mitad del siglo XIX. Los muffins están disponibles tanto en variedades saladas, con maíz y queso, como en variedades dulces que contienen arándanos, chocolate, limón o banano. Los muffins generalmente se comen en el desayuno o como postre.
Gastronomía: Inglesa.
Sirve con un crumble crujiente
- Tiempo de preparación: 25 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 210 gramos de azúcar
- 1/2 cucharadita sal
- 2 huevos
- Ralladura de un limón amarillo
- 250 gramos de harina de trigo todo uso
- 1 cucharada polvo para hornear
- 120 mililitros de leche
- 120 mililitros de mantequilla derretida
- Jugo de dos limones amarillos
- 1 taza arándanos frescos
Ingredientes para el crumble
55 gramos de harina
55 gramos de azúcar
45 gramos de mantequilla
Ralladura de 1 limón amarillo
Ver la receta en video
Preparación
Preparar la mezcla base
En un bowl grande, mezcla el azúcar, la sal y la ralladura de limón frotándolos ligeramente para liberar los aceites del limón. Esto intensifica el sabor.
Agrega los huevos y bate hasta que la mezcla aumente ligeramente de volumen.
Incorpora la mantequilla derretida y la leche, mezclando suavemente.
Añade el jugo de limón y mezcla de nuevo.
Integrar los ingredientes secos
Cierne la harina, polvo de hornear y bicarbonato de sodio.
Agrega a la mezcla húmeda con movimientos envolventes hasta integrar.
Incorpora los arándanos previamente espolvoreados con fécula de maíz para que no se hundan.
Preparar el crumble
Mezcla la harina, azúcar, mantequilla fría y la ralladura de limón.
Trabaja con los dedos hasta formar migas gruesas.
Hornear a 350 ºF/175 ºC por 25-30 minutos tamaño estándar. Si tu molde es grande hazlo durante 45-50 minutos.
Pon cápsulas de papel en el molde para muffins y llena los moldes hasta ¾ de su capacidad con la mezcla.
Espolvorea el crumble de limón encima de cada muffin.
Deja enfriar 5 minutos en el molde, luego pasa a una rejilla y disfruta.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧