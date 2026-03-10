Receta rumbo al Mundial: paso a paso para hacer choripán casero

Sirve este choripan con chimichurri para disfrutar. Foto: Getty Images - Cecilia Di Dio

Un poco de la historia del chorizo

El chorizo es un ingrediente popular de la gastronomía. Se encuentra presente en asados, fríjoles, garbanzos y hasta como pasabocas en una noche para compartir con amigos. Se clasifica dentro de los embutidos y su origen se dio en la Península Ibérica. Se elabora con carne de cerdo que suele ser sazonada con sabores intensos como el del pimentón.

Una característica de este ingrediente de la cocina, es que tiene muchas variaciones según el país donde se produzca. En Colombia suele acompañarse con arepas, papas criollas y es tradicional encontrarlo en las ya conocidas “fritangas”. Los departamentos que se caracterizan por destacar este sabor son Antioquia, Quindío, Santander y Cundinamarca, entre otros.

Tiempo de preparación: 91 minutos.

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Porciones: 4 . Ingredientes 500 gramos de carne magra de cerdo molida

150 gramos de tocino molido

10 gramos de sal

½ cucharadita de pimienta negra

½ cucharadita de ají en polvo

½ cucharadita de orégano seco

½ cucharadita de ajo en polvo

2 metros de tripa natural para embutir

Para el pan

500 gramos de harina de trigo

10 gramos de sal

10 gramos de azúcar

7 gramos de levadura seca

300 mililitros de agua tibia

Para servir

Chimichurri al gusto

Preparación

Preparar los chorizos

En un recipiente grande mezcla la carne magra de cerdo con el tocino molido.

Agrega la sal, pimienta, ají en polvo, orégano y ajo en polvo.

Mezcla muy bien hasta integrar todos los ingredientes.

Remoja la tripa natural en agua durante unos minutos para hidratarla.

Añade la tripa en el embudo para embutir.

Introduce la mezcla de carne en el embudo y empuja con los dedos para rellenar la tripa.

Cuando esté llena, amarra para formar los chorizos del tamaño deseado.

Preparar el pan

En un bowl mezcla la harina, sal y azúcar.

Disuelve la levadura en el agua tibia y agrégala a la harina. Mezcla hasta formar una masa.

Lleva la masa a la mesa de trabajo y amasa durante 8–10 minutos hasta que esté lisa y elástica.

Deja reposar la masa tapada durante 1 hora o hasta que doble su tamaño.

Desgasifica la masa presionándola suavemente y divide en porciones y forma panes alargados.

Ponlos en una bandeja y deja reposar nuevamente hasta que doblen su tamaño.

Haz un corte en la superficie de cada pan y hornea a 180 °C durante 18–20 minutos o hasta que estén dorados.

Cocinar y armar el choripán

Lleva los chorizos a la parrilla o sartén y cocínalos hasta que estén bien dorados.

Ábrelos por la mitad y dóralos ligeramente por dentro.

Corta el pan y tuéstalo ligeramente en la parrilla y pon el chorizo dentro del pan. Agrega chimichurri al gusto.

