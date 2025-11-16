Esta es la receta para hacer “waffles” de manzana y canela

Resume e infórmame rápido

Un poco de historia sobre este plato

Conocidos también como gofres, los waffles son una galleta con masa crujiente que se puede relacionar con un barquillo o una tradicional oblea. Tiene forma de rejilla o “panal de abejas” como lo han asegurado expertos, y su textura llama la atención de los comensales cuando van a consumirlo. Se sirven calientes y pueden ser dulces o salados.

Los gofres tienen su origen en la cocina medieval. Cocineros de la época decidieron apropiarse de esta receta y llevarla a las placas de metal de los lugares en donde trabajaban, convirtiendo este plato en la identidad de sus regiones, grabando en ellos (waffles) escudos, blasones o paisajes que permitieran reconocer el linaje de sus patrones.

Existe gran variedad de ellos en el mundo culinario:belgas, de lieja, rellenos, norteamericanos y al estilo de Hong Kong.Su origen se conmemora el 25 de marzo, y sin lugar a dudas son ideales para llevar a cualquier cocina del mundo.

Gastronomía: Americana . Puedes recurrir a la leche vegetal para hacer esta receta Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Porciones: 4 .

1 cucharadita de polvo de hornear

½ cdita de canela en polvo

1 pizca de sal

1 huevo

¾ taza de leche

2 cucharadas de aceite o mantequilla derretida

1 cucharada de miel, azúcar morena o tu endulzante favorito

1 manzana rallada sin cáscara

½ cdita de esencia de vainilla

Preparación

En un bowl mezcla la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal.

Incorpora el huevo, la leche, el aceite y la miel. Mezcla hasta tener una masa homogénea (sin batir demasiado).

Incorpora la manzana rallada y la vainilla. La masa quedará ligeramente húmeda, eso es lo que los hará más jugosos.

Precalienta la wafflera y engrásala ligeramente. Vierte la mezcla (aprox. ½ taza por waffle) y cocina hasta que estén dorados y crocantes.

Acompaña con rodajas de manzana salteadas en mantequilla y canela, miel o yogurt griego.

