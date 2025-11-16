Esta es la receta para hacer “waffles” de manzana y canela

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de historia sobre este plato
Conocidos también como gofres, los waffles son una galleta con masa crujiente que se puede relacionar con un barquillo o una tradicional oblea. Tiene forma de rejilla o “panal de abejas” como lo han asegurado expertos, y su textura llama la atención de los comensales cuando van a consumirlo. Se sirven calientes y pueden ser dulces o salados.
Los gofres tienen su origen en la cocina medieval. Cocineros de la época decidieron apropiarse de esta receta y llevarla a las placas de metal de los lugares en donde trabajaban, convirtiendo este plato en la identidad de sus regiones, grabando en ellos (waffles) escudos, blasones o paisajes que permitieran reconocer el linaje de sus patrones.
Existe gran variedad de ellos en el mundo culinario:belgas, de lieja, rellenos, norteamericanos y al estilo de Hong Kong.Su origen se conmemora el 25 de marzo, y sin lugar a dudas son ideales para llevar a cualquier cocina del mundo.
Gastronomía: Americana .
Puedes recurrir a la leche vegetal para hacer esta receta
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 taza de harina de trigo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- ½ cdita de canela en polvo
- 1 pizca de sal
- 1 huevo
- ¾ taza de leche
- 2 cucharadas de aceite o mantequilla derretida
- 1 cucharada de miel, azúcar morena o tu endulzante favorito
- 1 manzana rallada sin cáscara
- ½ cdita de esencia de vainilla
Preparación
En un bowl mezcla la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal.
Incorpora el huevo, la leche, el aceite y la miel. Mezcla hasta tener una masa homogénea (sin batir demasiado).
Incorpora la manzana rallada y la vainilla. La masa quedará ligeramente húmeda, eso es lo que los hará más jugosos.
Precalienta la wafflera y engrásala ligeramente. Vierte la mezcla (aprox. ½ taza por waffle) y cocina hasta que estén dorados y crocantes.
Acompaña con rodajas de manzana salteadas en mantequilla y canela, miel o yogurt griego.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧