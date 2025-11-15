Receta: así se prepara un jugo de badea

Escucha este artículo
Un poco de la historia de la badea
Esta fruta tropical tiene sus orígenes en América Central y del Sur. Se caracteriza por ser dulce y refrescante, y también se le conoce como tumbo. Posee una cáscara delgada y su forma se asemeja a la de la sandía. Su pulpa puede utilizarse en ensaladas y postres, e incluso puede convertirse en almíbar.
Hoy, nuestra chef Diana Acevedo enseña paso a paso cómo preparar este jugo tradicional colombiano en Gastronomía y recetas de El Espectador. “El jugo de badea es el más santandereano de todos los jugos; me recuerda a mi abuelito Gonzalo, desde cuando cultivaba las badeas y las veíamos crecer en los cañizos, para luego recolectarlas y hacer esta bebida tradicional, por supuesto, con Kola Hipinto”, cuenta antes de enseñar la preparación a nuestros lectores.
Gastronomía: Colombiana.
Una buena forma de saborear a Colombia en un solo sorbo
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 1 badea madura grande
- 1 taza de agua
- Azúcar al gusto
- 1 botella de gaseosa Kola Hipinto
- Hielo
Preparación
Corta la fruta, retira las semillas y reserva. Retira el centro y la corteza con ayuda de un cuchillo.
Después de retirar la corteza, ponla en la licuadora con un poco de agua y azúcar. Licúa, añade el líquido a una jarra y agrega Kola Hipinto.
Mezcla, añade las semillas que habías reservado y termina con hielo. Sirve y disfruta de esta receta refrescante y tradicional.
