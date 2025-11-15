Receta: así se prepara un jugo de badea

El jugo de badea es el más santandereano de todos los jugos de Colombia, es fácil de hacer y es refrescante gracias al sabor de la gaseosa tradicional de la región. Foto: orlando.diseño

Un poco de la historia de la badea

Esta fruta tropical tiene sus orígenes en América Central y del Sur. Se caracteriza por ser dulce y refrescante, y también se le conoce como tumbo. Posee una cáscara delgada y su forma se asemeja a la de la sandía. Su pulpa puede utilizarse en ensaladas y postres, e incluso puede convertirse en almíbar.

Hoy, nuestra chef Diana Acevedo enseña paso a paso cómo preparar este jugo tradicional colombiano en Gastronomía y recetas de El Espectador. “El jugo de badea es el más santandereano de todos los jugos; me recuerda a mi abuelito Gonzalo, desde cuando cultivaba las badeas y las veíamos crecer en los cañizos, para luego recolectarlas y hacer esta bebida tradicional, por supuesto, con Kola Hipinto”, cuenta antes de enseñar la preparación a nuestros lectores.

Gastronomía: Colombiana . Una buena forma de saborear a Colombia en un solo sorbo Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 1 badea madura grande

1 taza de agua

Azúcar al gusto

1 botella de gaseosa Kola Hipinto

Hielo

Preparación

Corta la fruta, retira las semillas y reserva. Retira el centro y la corteza con ayuda de un cuchillo.

Después de retirar la corteza, ponla en la licuadora con un poco de agua y azúcar. Licúa, añade el líquido a una jarra y agrega Kola Hipinto.

Mezcla, añade las semillas que habías reservado y termina con hielo. Sirve y disfruta de esta receta refrescante y tradicional.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧