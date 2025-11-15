Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Receta: así se prepara un jugo de badea

Una bebida refrescante para disfrutar los frutos colombianos de un solo sorbo.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
15 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
El jugo de badea es el más santandereano de todos los jugos de Colombia, es fácil de hacer y es refrescante gracias al sabor de la gaseosa tradicional de la región.
El jugo de badea es el más santandereano de todos los jugos de Colombia, es fácil de hacer y es refrescante gracias al sabor de la gaseosa tradicional de la región.
Foto: orlando.diseño
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de la badea

Esta fruta tropical tiene sus orígenes en América Central y del Sur. Se caracteriza por ser dulce y refrescante, y también se le conoce como tumbo. Posee una cáscara delgada y su forma se asemeja a la de la sandía. Su pulpa puede utilizarse en ensaladas y postres, e incluso puede convertirse en almíbar.

Vínculos relacionados

Restaurante Elcielo llega a Nueva York con Juan Manuel Barrientos y J Balvin
Aprende a preparar esta mermelada de piña colada en casa
“El Andariego”: este es el mejor libro de café del mundo

Hoy, nuestra chef Diana Acevedo enseña paso a paso cómo preparar este jugo tradicional colombiano en Gastronomía y recetas de El Espectador. “El jugo de badea es el más santandereano de todos los jugos; me recuerda a mi abuelito Gonzalo, desde cuando cultivaba las badeas y las veíamos crecer en los cañizos, para luego recolectarlas y hacer esta bebida tradicional, por supuesto, con Kola Hipinto”, cuenta antes de enseñar la preparación a nuestros lectores.

Gastronomía: Colombiana.

Una buena forma de saborear a Colombia en un solo sorbo

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 1 badea madura grande
  • 1 taza de agua
  • Azúcar al gusto
  • 1 botella de gaseosa Kola Hipinto
  • Hielo

Preparación

Corta la fruta, retira las semillas y reserva. Retira el centro y la corteza con ayuda de un cuchillo.

Después de retirar la corteza, ponla en la licuadora con un poco de agua y azúcar. Licúa, añade el líquido a una jarra y agrega Kola Hipinto.

Mezcla, añade las semillas que habías reservado y termina con hielo. Sirve y disfruta de esta receta refrescante y tradicional.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Jugo de badea

Receta con badea

Estilo de Vida

Receta colombiana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.