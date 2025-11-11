Esta es la receta para preparar un buen salmón al pesto

Sirve este salmón al pesto con una copa de vino. Foto: Silvia Márquez

Un poco de la historia del salmón

Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.

Gastronomía: Saludable . Usa caldo de pescado en esta receta Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 filetes de salmón

2 cucharadas de salsa al pesto

Sal y pimienta al gusto

1/4 de queso parmesano

1 taza de risoni (pasta tipo arroz)

1 taza de salsa napolitana

1 cebolla picada

2 dientes de ajo picados

1 taza de caldo de pescado

4 cucharadas de queso crema

1 taza de queso parmesano

Preparación

Retirar el salmón del empaque, escurrir el exceso de agua, sazonar con sal de ajo, agregar la salsa pesto y finalizar con una capa de queso parmesano.

Llevar el salmón a la air fryer por 15 minutos a 180 °C.

Cocinar el risoni en agua hirviendo con sal según las instrucciones del paquete. Escurrir y reservar.

En una sartén grande, sofreír la cebolla, el tomate y el ajo en un poco de aceite de oliva hasta que estén dorados.

Verter el caldo de pescado, la salsa napolitana y el queso crema en la sartén. Cocinar a fuego medio hasta que la mezcla empiece a hervir.

Agregar el risoni cocido a la sartén y mezclar bien con la salsa.

Incorporar el queso parmesano y revolver hasta que se derrita y la salsa espese.

Sazonar con sal y pimienta al gusto.

Servir el risoni cremoso en platos individuales y colocar el salmón al pesto encima.

