Esta es la receta y los ingredientes para preparar una chuleta valluna

Un poco de la historia de la chuleta valluna

La chuleta valluna es uno de los íconos de la gastronomía colombiana y aunque parece una milanesa, tiene un toque que la hace distinta, se hace con lomo o pierna, dejándola bien delgadita con un mazo, y el adobo varía dependiendo de la familia, pero la panela es infaltable.

La tradición cuenta que se freía en manteca de cerdo, lo que le daba aún más sabor y un dorado único. Se acompaña con arroz blanco y papitas fritas.

Gastronomía: Colombiana . Esta receta también puedes hacerla en air fryer Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 1 pierna de cerdo abierta

Sal al gusto

Ajo al gusto (machacado o en polvo)

Pimienta al gusto

Panela rallada (cantidad necesaria)

1 huevo

Harina de trigo

Miga de pan

Aceite para freír

Preparación

Pon la pierna abierta sobre una superficie limpia y, con un martillo de cocina, golpea suavemente para adelgazarla. Si no cuentas con martillo, puedes usar una piedra limpia y plana, como la que me regaló mi abuela.

Adoba la carne con sal, ajo, pimienta y panela rallada.

Deja marinar durante 2 horas para que absorba bien los sabores.

Bate el huevo en un recipiente.

Prepara platos con harina de trigo y miga de pan.

Pasa la carne primero por la harina, luego por el huevo batido y finalmente por la miga de pan.

Añade la carne ya empanizada en el congelador durante aproximadamente 1 hora. Esto ayudará a que el apanado no se desprenda durante la fritura.

Retira la carne del congelador.

Fríe en abundante aceite hasta que esté dorada por ambos lados.

Opción saludable: también puedes cocinarla en freidora de aire; la textura cambiará ligeramente, pero quedará deliciosa

