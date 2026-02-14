Logo El Espectador
Esta es la receta y los ingredientes para preparar una chuleta valluna

Sirve caliente acompañada de arroz y papas, al estilo tradicional del Valle del Cauca.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
14 de febrero de 2026 - 10:00 p. m.
Chuleta valluna, plato tradicional de la gastronomía colombiana.
Foto: orlando.diseño
Un poco de la historia de la chuleta valluna

La chuleta valluna es uno de los íconos de la gastronomía colombiana y aunque parece una milanesa, tiene un toque que la hace distinta, se hace con lomo o pierna, dejándola bien delgadita con un mazo, y el adobo varía dependiendo de la familia, pero la panela es infaltable.

La tradición cuenta que se freía en manteca de cerdo, lo que le daba aún más sabor y un dorado único. Se acompaña con arroz blanco y papitas fritas.

Gastronomía: Colombiana .

Esta receta también puedes hacerla en air fryer

  • Tiempo de preparación: 60 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 1 pierna de cerdo abierta
  • Sal al gusto
  • Ajo al gusto (machacado o en polvo)
  • Pimienta al gusto
  • Panela rallada (cantidad necesaria)
  • 1 huevo
  • Harina de trigo
  • Miga de pan
  • Aceite para freír

Ver receta en video aquí

Preparación

Pon la pierna abierta sobre una superficie limpia y, con un martillo de cocina, golpea suavemente para adelgazarla. Si no cuentas con martillo, puedes usar una piedra limpia y plana, como la que me regaló mi abuela.

Adoba la carne con sal, ajo, pimienta y panela rallada.

Deja marinar durante 2 horas para que absorba bien los sabores.

Bate el huevo en un recipiente.

Prepara platos con harina de trigo y miga de pan.

Pasa la carne primero por la harina, luego por el huevo batido y finalmente por la miga de pan.

Añade la carne ya empanizada en el congelador durante aproximadamente 1 hora. Esto ayudará a que el apanado no se desprenda durante la fritura.

Retira la carne del congelador.

Fríe en abundante aceite hasta que esté dorada por ambos lados.

Opción saludable: también puedes cocinarla en freidora de aire; la textura cambiará ligeramente, pero quedará deliciosa

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

