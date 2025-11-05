Logo El Espectador
Este concurso busca el mejor ajiaco de Bogotá. ¿Cómo inscribirse?

Del 20 al 23 de noviembre, la ciudad celebrará el sabor que la representa con una nueva edición de los Días de Ajiaco Santafereño, un encuentro que rinde homenaje a la memoria culinaria de este tradicional plato.

Redacción Gastronomía y recetas
05 de noviembre de 2025 - 10:41 p. m.
Restaurantes, hoteles y plazas de mercado podrán inscribirse hasta el 9 de noviembre para participar en el festival gastronómico Días de Ajiaco Santafereño 2025.
Foto: Archivo IDT
Noviembre sabe a ajiaco. Durante cuatro días, la capital colombiana se llenará del sabor de este plato con la nueva edición de los Días de Ajiaco Santafereño, un festival que rinde homenaje al plato más representativo de Bogotá e invita a los restaurantes de la ciudad a compartir su versión del tradicional ajiaco.

“Durante estos días, los establecimientos inscritos abrirán sus puertas al público para ofrecer el emblemático plato bogotano, elaborado con papa pastusa, sabanera y criolla, mazorca, pollo y el toque inconfundible de guascas —esa hierba que, según el libro Bogotá entre relatos y recetas, “transforma lo simple en algo sustancioso y marca la frontera entre lo auténtico y la imitación”.

Las inscripciones ya están abiertas y estarán disponibles hasta el 9 de noviembre. Los interesados podrán registrarse a través del siguiente formulario. En la iniciativa podrán participar restaurantes, restaurantes de hoteles y establecimientos de plazas de mercado que cumplan con los requisitos de operación formal y deseen sumarse a esta celebración del sabor y la identidad bogotana.

El festival se realiza gracias a la articulación entre el Instituto Distrital de Turismo (IDT), el Instituto para la Economía Social (IPES) y la estrategia Sabor Bogotá de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, entidades que trabajan conjuntamente para fortalecer la gastronomía como expresión viva del patrimonio cultural de la ciudad.

“El ajiaco es más que una receta: es una forma de reconocernos como bogotanos. En él habitan nuestras raíces, el legado de quienes han cocinado en las plazas, los barrios y los hogares, y la memoria de una ciudad que se construye desde su mesa. Queremos que el turista que llegue a Bogotá saboree ese patrimonio vivo, entienda que cada cucharada cuenta una historia y descubra en el ajiaco una de las expresiones más auténticas de nuestra identidad”, afirmó Katherine Eslava Otálora, subdirectora de Desarrollo y Competitividad del Instituto Distrital de Turismo.

Los Días de Ajiaco Santafereño 2025 celebran el sabor que une y representa a los capitalinos. Un encuentro que rescata la memoria culinaria de Bogotá y reconoce en su cocina una manera de contarle al mundo, bocado a bocado.

