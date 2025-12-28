Este es el paso a paso para hacer un “tzatziki” griego

Saborea este tzatziki griego con unos buenos y crocantes nachos. Foto: María Dulcey

Un poco de la historia del yogur griego

El yogurt griego tradicional está hecho a base de leche de oveja, colada en una bolsa de tela para eliminar el suero (el componente líquido). Este proceso le da una consistencia mucho más espesa y cremosa en comparación con el yogurt tradicional.

Este tipo de yogurt es alto en proteínas. Además, en su proceso de preparación también se elimina parte de la lactosa, lo que lo hace más bajo en azúcar que otro tipo de yogures.

Gastronomía: Griega . Usa eneldo en esta receta Tiempo de preparación: 5 minutos.

Tiempo de cocción: 5 minutos.

Porciones: 2 . Ingredientes 1/2 taza de yogur griego natural (sin azúcar)

1/2 pepino cohombro rallado y bien escurrido

1 diente pequeño de ajo finamente picado o rallado

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de eneldo fresco picadito

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Ralla el pepino y exprímelo muy bien para quitar el exceso de agua.

En un bowl mezcla el yogur, el pepino, el ajo, el limón, el eneldo, el aceite de oliva.

Sazona con sal y pimienta. Refrigera mínimo 20 minutos para que se potencien los sabores.

Sirve con tu snack favorito y disfruta.

