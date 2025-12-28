Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Este es el paso a paso para hacer un “tzatziki” griego

Para esta receta debes usar yogur griego natural sin azúcar, pepino y jugo de limón, entre otros ingredientes.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
28 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Saborea este tzatziki griego con unos buenos y crocantes nachos.
Saborea este tzatziki griego con unos buenos y crocantes nachos.
Foto: María Dulcey
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del yogur griego

El yogurt griego tradicional está hecho a base de leche de oveja, colada en una bolsa de tela para eliminar el suero (el componente líquido). Este proceso le da una consistencia mucho más espesa y cremosa en comparación con el yogurt tradicional.

Vínculos relacionados

La mejor fotografía y portada de libros de cocina del mundo es colombiana
El restaurante más importante de Latinoamérica está en Colombia
Receta: croquetas de salmón con papa

Este tipo de yogurt es alto en proteínas. Además, en su proceso de preparación también se elimina parte de la lactosa, lo que lo hace más bajo en azúcar que otro tipo de yogures.

Gastronomía: Griega.

Usa eneldo en esta receta

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1/2 taza de yogur griego natural (sin azúcar)
  • 1/2 pepino cohombro rallado y bien escurrido
  • 1 diente pequeño de ajo finamente picado o rallado
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharada de eneldo fresco picadito
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

Ralla el pepino y exprímelo muy bien para quitar el exceso de agua.

En un bowl mezcla el yogur, el pepino, el ajo, el limón, el eneldo, el aceite de oliva.

Sazona con sal y pimienta. Refrigera mínimo 20 minutos para que se potencien los sabores.

Sirve con tu snack favorito y disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Tzatziki griego

Receta para hacer tzatzki griego

Gastronomía griega

Receta para hacer en casa

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.