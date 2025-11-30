Receta: croquetas de salmón con papa

Estas croquetas de salmón con papa también son una buena idea para poner como entrada en una buena cena. Foto: María Dulcey

Un poco de la historia del salmón

Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.

Gastronomía: Latinoamericana . Sirve con tu aderezo favorito Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 12 . Ingredientes 300 gramos de salmón fresco

2 papas cocidas

2 cucharadas de cilantro finamente picado

2 cucharadas de queso crema

Sal y pimienta al gusto

Pan rallado

Aceite para dorar

Preparación

Cocina el salmón previamente condimentado con sal, pimienta, paprika y ajo, cuando esté listo, retira la piel y desmenuza.

En un bowl mezcla la papa con el salmón, queso crema y cilantro. Debe quedar una mezcla suave y fácil de moldear.

Repasa el punto de sal, pimienta si lo ves necesario y revuelve muy bien.

Forma bolitas o croquetas y pásalas por pan rallado para darles esa capa crujiente.

Llévalas a una sartén con un poquito de aceite o a tu freidora de aire hasta que estén doradas y firmes. (10 minutos a 200 C).

Acompáñalas con limón, ensalada o la salsa que más te guste. A disfrutar.

