Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Receta: croquetas de salmón con papa

Acompaña esta preparación con limón, una buena ensalada o la salsa que más te guste.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
30 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
Estas croquetas de salmón con papa también son una buena idea para poner como entrada en una buena cena.
Estas croquetas de salmón con papa también son una buena idea para poner como entrada en una buena cena.
Foto: María Dulcey
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del salmón

Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.

Vínculos relacionados

Papas al horno gratinadas con tocineta y champiñones
Aquí está la receta para hacer un buen pollo cremoso
Incorrecto: menú y dónde queda el restaurante premiado por su comida criolla colombiana

Gastronomía: Latinoamericana.

Sirve con tu aderezo favorito

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 12.

Ingredientes

  • 300 gramos de salmón fresco
  • 2 papas cocidas
  • 2 cucharadas de cilantro finamente picado
  • 2 cucharadas de queso crema
  • Sal y pimienta al gusto
  • Pan rallado
  • Aceite para dorar

Preparación

Cocina el salmón previamente condimentado con sal, pimienta, paprika y ajo, cuando esté listo, retira la piel y desmenuza.

En un bowl mezcla la papa con el salmón, queso crema y cilantro. Debe quedar una mezcla suave y fácil de moldear.

Repasa el punto de sal, pimienta si lo ves necesario y revuelve muy bien.

Forma bolitas o croquetas y pásalas por pan rallado para darles esa capa crujiente.

Llévalas a una sartén con un poquito de aceite o a tu freidora de aire hasta que estén doradas y firmes. (10 minutos a 200 C).

Acompáñalas con limón, ensalada o la salsa que más te guste. A disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Croquetas de salmón con papa

Receta con salmón

Receta con papa

Receta para el almuerzo

Receta fácil en casa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.