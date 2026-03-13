Este es la receta para preparar carne desmechada o cochinita pibil

Sirve esta cochinita pibil con guacamole o fríjoles para hacer burritos. Foto: Getty Images/iStockphoto - hayaship

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Un poco de la historia de la carne

El consumo de carne viene desde que el hombre comenzó a domesticar animales para poder alimentarse. Todo parece indicar que esto se dio desde el año 9000 a.C. cuando el cerdo y la vaca eran los animales elegidos para satisfacer necesidades humanas. De ahí que existan múltiples recetas de platos fuertes que contienen estos ingredientes. La carne desmechada es uno de ellos. Hoy, en Gastronomía y recetas de El Espectador, te enseñamos a prepararla. Toma nota y activa fogones.

Gastronomía: Mexicana . El utensilio recomendado para hacer esta preparación el una olla de barro Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 kg de pierna de cerdo

2 cucharadas de achiote

½ taza de agua

1 hoja de bijao o plátano

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar

1 taza de zumo de naranja

2 cucharadas de zumo de limón

1 cebolla roja en rodajas

2 dientes de ajo

1 ramita de tomillo

2 hojas de laurel

Preparación

Pon la pierna de cerdo en una olla de barro. Agrega el achiote, la sal, el azúcar, el zumo de naranja y el zumo de limón. Incorpora la cebolla roja, el ajo, el tomillo y las hojas de laurel para aromatizar la preparación.

Añade el agua y cubre la carne con la hoja de bijao o de plátano para aportar más sabor durante la cocción. Cocina a fuego bajo durante aproximadamente dos horas, hasta que la carne esté muy suave.

Cuando la carne esté bien cocida, retírala de la olla y desméchala con ayuda de dos tenedores. Mézclala nuevamente con sus jugos para que absorba todo el sabor.

Sirve caliente y disfruta de esta deliciosa cochinita pibil. Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧