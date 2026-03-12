Publicidad

Si quieres una textura entre el flan y el bizcocho esta receta de postre de coco es para ti

Deja enfriar a temperatura ambiente, luego refrigera por 24 horas. Desmolda y sirve.

Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
12 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
Sirve este postre con coco rallado por encima. Si te gusta la leche condensada esta propuesta te encantará.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Flavia Novais
Un poco de la historia del coco

El coco proviene originalmente de la India y del sudeste asiático gracias a que una vez cayó de la palma, flotó y llegó a las costas de todo el Océano Pacífico. Es uno de los ingredientes más apetecidos de la cocina gracias a su versatilidad y a su sabor, suele utilizarse en recetas de sal y de dulce y por estos días se ha convertido en una de las opciones más apetecidas para quienes han optado por una gastronomía más saludable.

Gracias a él existen algunos alimentos como la harina de coco, la leche de coco, el arroz con coco, la limonada de coco e incluso el aceite con sabor a esta fruta.

Gastronomía: Latinoamericana .

La ralladura de limón es ideal para fusionar sabores

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 45 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 375 gramos de leche condensada
  • 315 mililitros de leche
  • 150 gramos de coco rallado
  • 4 yemas de huevo
  • 4 claras
  • 40 gramos de azúcar
  • Ralladura de limón

Para el caramelo

80 gramos de azúcar blanca

Preparación

En una sartén a fuego medio, derrite los 80 gramos de azúcar hasta obtener un color ámbar. Retira del fuego y vierte rápidamente en el molde, cubriendo fondo y lados (hazlo con cuidado porque se solidifica rápido).

Mezcla los 375 gramos de leche condensada, los 315 mililitros de leche, las 4 yemas, los 150 gramos de coco rallado y la ralladura de limón.

Bate las 4 claras con los 40 gramos de azúcar hasta punto nieve (picos firmes).

Incorpora las claras a la mezcla de coco con movimientos envolventes para mantener el aire.

Vierte en el molde acaramelado. Ponlo dentro de una fuente más grande con agua caliente y hornea a 180 °C a baño María por 45 minutos.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

