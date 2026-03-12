Si quieres una textura entre el flan y el bizcocho esta receta de postre de coco es para ti

Escucha este artículo
Un poco de la historia del coco
El coco proviene originalmente de la India y del sudeste asiático gracias a que una vez cayó de la palma, flotó y llegó a las costas de todo el Océano Pacífico. Es uno de los ingredientes más apetecidos de la cocina gracias a su versatilidad y a su sabor, suele utilizarse en recetas de sal y de dulce y por estos días se ha convertido en una de las opciones más apetecidas para quienes han optado por una gastronomía más saludable.
Gracias a él existen algunos alimentos como la harina de coco, la leche de coco, el arroz con coco, la limonada de coco e incluso el aceite con sabor a esta fruta.
Gastronomía: Latinoamericana .
La ralladura de limón es ideal para fusionar sabores
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 45 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 375 gramos de leche condensada
- 315 mililitros de leche
- 150 gramos de coco rallado
- 4 yemas de huevo
- 4 claras
- 40 gramos de azúcar
- Ralladura de limón
Para el caramelo
80 gramos de azúcar blanca
Preparación
En una sartén a fuego medio, derrite los 80 gramos de azúcar hasta obtener un color ámbar. Retira del fuego y vierte rápidamente en el molde, cubriendo fondo y lados (hazlo con cuidado porque se solidifica rápido).
Mezcla los 375 gramos de leche condensada, los 315 mililitros de leche, las 4 yemas, los 150 gramos de coco rallado y la ralladura de limón.
Bate las 4 claras con los 40 gramos de azúcar hasta punto nieve (picos firmes).
Incorpora las claras a la mezcla de coco con movimientos envolventes para mantener el aire.
Vierte en el molde acaramelado. Ponlo dentro de una fuente más grande con agua caliente y hornea a 180 °C a baño María por 45 minutos.
Deja enfriar a temperatura ambiente, luego refrigera por 24 horas. Desmolda y sirve.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧