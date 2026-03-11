Ingredientes para hacer alitas a la parrilla con salsa BBQ

Sirve también estas alitas de pollo con ajonjolí blanco. Foto: Getty Images - Sergey Statenin

Un poco de la historia de las alitas

Aunque a muchas personas no les gustan mucho las alitas y las encuentran poco atractivas, hay otros que las han convertido en su plato preferido para acompañar sus mejores momentos.

El origen de este sencillo y popular plato todavía no está muy claro, sin embargo, hay quienesaseguran que esta original receta nació el 30 de octubre de 1964 cuando el hijo de los dueños de Anchor Bar, en Buffalo, Nueva York decidió recurrir a la cocina del restaurantede sus padres para preparar algunos aperitivos, y atender a sus amigos.

Gastronomía: Americana . Decora con cebollín para resaltar sabores Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 10 . Ingredientes 1 kilo de alitas

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de paprika

1 cucharada de mostaza

1 cucharadita de pasta de ajo

Salsa BBQ al gusto

Preparación

Retira la punta de cada alita y córtalas por la articulación para separarlas.

Sazona bien con sal, pimienta, paprika, mostaza y pasta de ajo, masajeando la carne para que absorba todos los sabores.

Enciende el carbón en tu barril o parrilla y espera a que esté bien caliente. Pon las alitas sobre la parrilla y tápalas.

Cocina durante unos 20–25 minutos, volteándolas de vez en cuando, hasta que estén doradas y jugosas.

Retira las alitas de la parrilla y sírvelas acompañadas de salsa BBQ al gusto.

