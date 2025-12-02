Expobar Fusión 2025: fechas y ciudades para disfrutar el evento

Expobar Fusión 2025, un lugar donde los chefs, artistas, bartender, Dj’s y visionarios del entretenimiento se conectan, aprenden y crean el futuro juntos. Foto: Edoardo Tommasini / Pexels

Bogotá y Santa Marta se alistan para disfrutar Expobar Fusión 2025, una iniciativa que reunirá a empresarios, marcas, proveedores y autoridades locales y nacionales alrededor de cuatro ejes: profesionalización, innovación, sostenibilidad y articulación público-privada.

Las ciudades no fueron escogidas al azar. En la capital, la División 56 aporta el 2,9 % del valor agregado distrital, mientras que en Santa Marta representa el 4,3 % del valor agregado local, con una destacada participación juvenil.

La feria contará con espacios temáticos como ExpoDJ, que en su edición anterior reunió a más de 1.200 productores, DJs y VJs; Círculo Gastro, especializado en gastronomía 360°; Mix&Shake, dedicado a la mixología y la alquimia; y la primera cumbre de CEOs del gastroentretenimiento en Colombia, donde 50 líderes definirán el futuro del sector.

Además, el encuentro incluirá conferencias con invitados nacionales e internacionales, laboratorios de talento en inglés, hospitalidad y seguridad, así como lanzamientos y experiencias sensoriales que buscan inspirar a una nueva generación de empresarios nocturnos.

Gastronomía y recetas de El Espectador habló con Camilo Ospina, presidente de Asobares, a propósito de la iniciativa que arranca hoy, y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Qué estrategias específicas está impulsando Asobares para reducir la alta tasa de informalidad laboral, considerando que dos de cada tres trabajadores del sector siguen en esa condición?

Desde Asobares estamos impulsando estrategias que fortalecen la formalización a partir del acompañamiento empresarial y la generación de condiciones laborales sostenibles. Los establecimientos afiliados hoy son los que presentan la mayor tasa de formalidad, precisamente porque hemos trabajado con ellos en la profesionalización de sus equipos, la organización administrativa y la comprensión de las dinámicas propias del sector nocturno.

En articulación con el Ministerio de Trabajo estamos desarrollando el Programa de Empleo Nocturno, incluido en la reforma laboral. Este programa permite reconocer que el trabajo nocturno tiene dinámicas completamente distintas y propone incentivos para la contratación y la formalización, dignificando al trabajador y garantizando mejores condiciones para empleadores y empleados. Esto permitirá enfrentar la informalidad desde un enfoque integral que combina regulación, capacitación y fortalecimiento empresarial.

2. ¿Cómo está enfrentando el gremio el impacto del aumento en los recargos nocturnos y dominicales, y qué propuestas tiene Asobares para que la regulación no afecte la sostenibilidad de los empleos en el sector nocturno?

El aumento en los recargos nocturnos y dominicales es un reto importante para la sostenibilidad del empleo en un sector donde gran parte de la operación ocurre justamente en esos horarios. Por eso estamos trabajando junto al Ministerio de Trabajo para que la regulación se ajuste a las realidades del sector nocturno.

Nuestra propuesta se basa en el Programa de Empleo Nocturno, que busca crear incentivos que compensen los mayores costos laborales, reconociendo que las actividades nocturnas tienen particularidades en movilidad, seguridad y operación. El objetivo es que la regulación proteja al trabajador, pero sin poner en riesgo la viabilidad de los empleos ni el cierre de establecimientos, especialmente los pequeños y medianos empresarios.

3. ¿Qué representa Expobar 2025 para la industria del entretenimiento nocturno, y cómo esta feria puede marcar un antes y un después en la profesionalización del sector gastronómico y de los bares?

ExpoBar 2025 será un punto de encuentro decisivo para toda la cadena del entretenimiento nocturno: meseros, bartenders, DJs, artistas, propietarios, administradores, seguridad, logística y proveedores. Es un espacio de formación, capacitación, networking y construcción colectiva que lleva doce años consolidándose.

Esta feria no solo presenta tendencias e innovaciones, sino que se ha convertido en una plataforma para discutir políticas públicas, profesionalizar el talento humano y fortalecer la industria. ExpoBar permite que los protagonistas del sector dialoguen directamente con autoridades, expertos internacionales y casos de éxito nacionales, marcando un antes y un después en la forma de operar, capacitar y proyectar nuestra industria.

4. ¿De qué manera los bares colombianos están incorporando prácticas sostenibles y cómo está Asobares apoyando esa transformación hacia un modelo más consciente y responsable?

La sostenibilidad en el sector se trabaja en tres dimensiones: económica, social y ambiental. En lo económico, acompañamos la continuidad y el crecimiento de las unidades productivas, porque si un negocio crece genera más empleo, más compras y mayores aportes tributarios. Para esto trabajamos directamente con la Secretaría de Desarrollo Económico y el Ministerio de Comercio.

En lo social, promovemos desde hace 20 años la responsabilidad en el consumo y la venta, el autocuidado y el uso del decálogo de las 5C: saber beber, saber vivir, saber cuidarse. También impulsamos prácticas de movilidad segura como Conductores Elegidos, alianzas con taxis y plataformas digitales. Además, hemos incorporado el programa internacional Ask for Ángela, que convierte a los establecimientos afiliados en espacios seguros para las mujeres mediante protocolos especializados.

Muchos bares también están apostando por insumos locales y experiencias con identidad, apoyados por los 20 capítulos territoriales de Asobares que articulan formación, innovación y alianzas con productores locales.

5. El entretenimiento nocturno genera empleo, impulsa el turismo y da vida a las ciudades. ¿Qué papel jugará la industria de los bares en el desarrollo económico y social del país, especialmente en el empleo joven y en la revitalización de destinos turísticos?

La industria de los bares es hoy uno de los tres grandes dinamizadores del empleo en Colombia. Solo en Bogotá generamos el 12% de la ocupación de la ciudad. A nivel nacional, junto con ganadería/agricultura y comercio, el sector de bares, restaurantes y catering aporta más de 1.680.000 empleos, de los cuales un 54% son mujeres y un 28% jóvenes entre 18 y 28 años, muchos en su primer trabajo.

Además de su aporte laboral, el sector es un motor cultural y turístico. Colombia es uno de los países que más rápido crece en llegada de turistas internacionales, con tasas del 15%. En Medellín, por ejemplo, el 93% de los turistas internacionales llega motivado por el ocio y el entretenimiento.

Esto significa que los bares jugarán un papel central en la reactivación económica, la empleabilidad juvenil y la consolidación de destinos turísticos vibrantes, donde la oferta gastronómica y de entretenimiento es parte esencial de la experiencia de viaje.

6. ¿Cómo está cambiando la experiencia del bar en Colombia? ¿Estamos viendo el surgimiento de una nueva cultura del entretenimiento donde la coctelería, la gastronomía y la identidad local se mezclan para contar quiénes somos como país?

Sí, estamos viendo una transformación profunda. Los establecimientos colombianos están incorporando tendencias internacionales, pero adaptadas a insumos y productos locales. Hoy los turistas —nacionales y extranjeros— buscan identidad, sabor propio y experiencias que reflejen el territorio.

Esto ha impulsado el desarrollo de la gastronomía líquida, la coctelería de autor, el uso de cafés y frutos regionales, y la conexión con el talento local como bartenders, DJs y chefs que hoy tienen protagonismo nacional e internacional.

Todo esto refleja el surgimiento de una nueva cultura del entretenimiento nocturno en Colombia, donde la mesa, la barra y la fiesta se convierten en escenarios para contar quiénes somos como país. ExpoBar, de hecho, es un espacio central para mostrar estas innovaciones y consolidar esta identidad.

Entre luces, sonidos y conversaciones, esta cita nacional busca algo más que negocios: transformar los datos en política, el talento en oportunidades y la noche en un motor de desarrollo. Así, cada barra, cada escenario y cada mesa se convierten en el reflejo de un país que quiere vivir, crear y trabajar las 24 horas.

