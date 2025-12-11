Logo El Espectador
Feria EVA navideña en el Parque de la 93: la ruta gastronómica imperdible esta Navidad

Del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre, 92 propuestas y emprendimientos culinarios repartidos en cinco zonas, convierten esta fiesta de sabor en un plan imperdible.

Redacción Gastronomía y recetas
11 de diciembre de 2025 - 06:04 p. m.
EVA Christmas Edition es una feria gratuita que se llevará a cabo en el Parque 93 de Bogotá.
Foto: Kindel Media / Pexe
Del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre, Feria EVA Christmas Edition transformará la zona del Parque 93 en un recorrido de más de 15.000 m², integrando experiencias donde el diseño, las propuestas creativas para el hogar y los sabores estarán a disposición del público asistente.

“Christmas Table Market”, será uno de los espacio en el que los asistentes encontrarán productos gastronómicos ideales para regalar y enriquecer la experiencia en la mesa navideña, donde sobresaldrán mermeladas, especias, vinos, entre otros.

EVA Christmas Edition, será una edición inspirada en la “Navidad Blanca o White Christmas” de los inviernos europeos donde el blanco, la luz y el brillo crean una atmósfera elegante y mágica. La feria se transformará en un boulevard de tiendas al aire libre lleno de experiencias y un ambiente especial donde cada espacio construirá, según sus organizadores, momentos memorables para el visitante.

La feria reunirá marcas y emprendimientos que rotarán durante las dos fechas, con ofertas distintas cada semana. El sector gastronómico, en esta edición, se repartirá en 5 zonas: Café Camelia, Café Bistró, Café Rosa, Petit & Gastronomía.

Entrada y horarios

El ingreso a EVA es libre y sus espacios son Pet friendly, para el disfrute de todos los miembros de la familia. Los horarios para vivir esta fiesta de sabor estarán designados así:

Del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre

Miércoles, jueves y domingos de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Viernes y sábados de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Redacción Gastronomía y recetas

