Festival de la Arepa en Ventaquemada, Boyacá 2025: fechas para disfrutarlo

Durante dos días, los habitantes de Ventaquemada en Boyacá y sus turistas tendrán una cita con la tradición, la música, la cultura y, por supuesto, con la arepa, uno de los símbolos más representativos de la identidad colombiana.

El Festival de la Arepa no solo es un homenaje a la preparación ancestral, sino una plataforma que resalta la diversidad de los 75 tipos de arepas que existen en Colombia.

Entre las actividades, los asistentes podrán disfrutar de concursos como el reto de quién puede comer más arepas, la torre de arepas más alta, el concurso de moler maíz y la arepa multiforme más creativa. Además, habrá shows gastronómicos con el Máster Chef de la Arepa y el Mini Chef.

También se presentarán espectáculos culturales como el Festival de Danza, la romería “Arepas y Parranda”, verbenas populares, comparsas y el desfile de carrozas. Entre las actividades especiales se destacarán la cabalgata de Amazonas, presentaciones de artistas de humor, famosos comiendo arepa, un concierto con agrupaciones locales y figuras nacionales, cerrando con el tradicional espectáculo pirotécnico junto con la esperada Festiarepa.

Óscar Camilo Montañez Bohórquez, alcalde de Ventaquemada, invitó a los colombianos a disfrutar de esta fiesta durante el puente festivo. “Aprovechemos que este fin de semana se celebra el Día de la Raza para conmemorar en esta bella tierra donde se selló la independencia de nuestro país. Aquí, además de arepas, habrá todo tipo de comidas autóctonas y planes para disfrutar”.

Además del festival, los visitantes podrán recorrer atractivos turísticos cercanos como el histórico Puente de Boyacá, el Páramo de Rabanal, la Piedra de la Guala, el Biomuseo de la Papa Nativa y la famosa Casa Histórica —declarada Monumento de la Nación—, donde se firmó el parte de victoria de la Batalla de Boyacá.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧