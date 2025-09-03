Fríjoles rancheros para el almuerzo: esta es la receta

Los fríjoles son un alimento versátil que puedes usar en propuestas como la bandeja paisa o en un buen calentao colombiano. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de los fríjoles

El origen de los fríjoles se dio hace aproximadamente 8,000 años en América Latina en Mesoamérica y Los Andes. Era uno de los alimentos básicos de la cultura indígena. También fue objeto de tributo en rituales relacionados con la fertilidad.

Actualmente los países con mayor producción de esta leguminosa son Myanmar, India y Brasil.Los fríjoles son el ingrediente principal de una de las comidas típicas más famosas del departamento de Antioquia en Colombia: los fríjoles.

En nuestro país las principales zonas de producción están en Huila, Santander y Antioquia. Existen dos tipos de fríjoles de los cuales se derivan varias especies: el arbustivo (de crecimiento bajo) y el voluble de crecimiento enramado. En Colombia se consume más el voluble ya que es más grande y tiene mejor cocción.

Gastronomía: Colombiana . Deja remojando los fríjoles la noche anterior Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes Fríjoles (cantidad al gusto, remojados previamente)

1 pizca de comino

Chorizos (picados)

1 pizca de ajo

1 cucharada de salsa de tomate

Sal (al gusto)

Plátano maduro (para acompañar)

Preparación

Antes de cocinarlos, remoja los fríjoles por varias horas o toda la noche. Esto ayuda a que queden más suaves y sabrosos.

Cocina los fríjoles en agua con una pizca de comino, hasta que estén blanditos.

Mientras tanto, pica los chorizos y llévalos a la sartén para que se doren y suelten su sabor.

En otra sartén, prepara un sofrito con un poco de aceite y una pizca de ajo. Luego, mezcla los chorizos con este sofrito.

Cuando los fríjoles estén listos, agrégalos al sofrito con chorizo. Añade una cucharada de salsa de tomate y mezcla bien.

Prueba y ajusta con sal al gusto.

Fríe plátano maduro para servir como acompañante. ¡Queda brutal!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧