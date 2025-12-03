Murió la chef Lisette Malkun Zarur

Lisette Malkun Zarur, chef que promovía los sabores de la comida Árabe en Barranquilla. Foto: Tomada de IG: Lisette Malkun Zarur

Lisette Malkun Zarur, de 55 años de edad, murió el pasado lunes 1 de diciembre en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Su deceso se produjo luego de caer del octavo piso de un edificio situado en la carrera 57 con calle 81, barrio Alto Prado, al norte de la ciudad.

Según información de sus familiares, Malkun, padecía de depresión, diagnóstico “que pudo llevarla en medio de una crisis a lanzarse al vacío”. La reconocida chef trabajó durante varios años promoviendo de generación en generación los sabores de la cocina Árabe, destacándose también en el sector restaurantero por preparaciones que le hacían oda a la gastronomía colombiana.

“Gracias por enseñarme lo que es el amor de un hermano. Gracias por creer en mí, justo en los momentos en los que más lo necesitaba. Gracias por ser luz cuando yo estaba lleno de oscuridad. Gracias por acompañarme siempre, aun cuando yo no siempre estuve a tu altura”, manifestó Orlando Malkun, hermano de la chef, a través de sus redes sociales. Paz en su tumba.

