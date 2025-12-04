Jueves para hacer rollitos de pollo

Usa tomate seco y queso mozzarella para hacer estos rollitos de pollo. Foto: Getty Images/iStockphoto - bhofack2

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de historia de los tomates

Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.

Gastronomía: Colombiana . Sirve con vino para saborear Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 4 filetes de pechuga

Salsa pesto al gusto

2 tomates secos grandes

Queso mozzarella al gusto

Queso parmesano al gusto

Preparación

Utiliza filetes de pechuga de pollo listos para usar.

Ponles salsa pesto, tomates secos, queso mozzarella y enrolla.

Pon en un molde con bastante sal, queso mozzarella y queso parmesano.

Lleva al horno o air fryer a 180 °C por 30 minutos, retira sin quemarte y saborea esta delicia.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧