Jueves para hacer rollitos de pollo

Un poco de historia de los tomates
Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.
Gastronomía: Colombiana .
Sirve con vino para saborear
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 4 filetes de pechuga
- Salsa pesto al gusto
- 2 tomates secos grandes
- Queso mozzarella al gusto
- Queso parmesano al gusto
Preparación
Utiliza filetes de pechuga de pollo listos para usar.
Ponles salsa pesto, tomates secos, queso mozzarella y enrolla.
Pon en un molde con bastante sal, queso mozzarella y queso parmesano.
Lleva al horno o air fryer a 180 °C por 30 minutos, retira sin quemarte y saborea esta delicia.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧