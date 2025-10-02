The Best Chef Awards 2025: ellos son los chefs colombianos reconocidos en Milán

The Best Chef Awards se celebra desde el año 2017 y su objetivo es destacar el trabajo de los cocineros centrándose en su labor individual, sin enfatizar en el valor del restaurante que representan. Foto: The Best Chef Awards

Los The Best Chef Awards son uno de los reconocimientos más importantes del mundo gastronómico. Están enfocados en destacar no solo la excelencia técnica, sino también la innovación, la creatividad y el impacto cultural y social de los chefs más influyentes del mundo.

La edición 2025 se celebró este 1 y 2 de octubre en Milán, Italia, en una espacio que también incluyó conferencias, experiencias gastronómicas y la esperada gala de premiación. El evento inició con los Area Talks en Franciacorta, una región vinícola al norte del país, donde se abordaron temas que conectan la cocina con el territorio, la comunidad y el medioambiente.

El certamen, que simboliza con cuchillos su sistema de clasificación, reconociendo diferentes niveles de excelencia, premió a ocho chefs colombianos por su propuesta culinaria innovadora y su proyección internacional. Leonor Espinosa (Leo), Álvaro Clavijo (El Chato) y Jaime Rodríguez (Celele), obtuvieron la máxima distinción, que es de tres cuchillos y se define por el máximo nivel de maestría y prestigio, mientras que Jeferson García (Afluente), Jaime Torregrosa (Humo Negro), Natalia Cocomá (Oda), Luz Dary Cogollo (Mamá Luz) y el dúo Mateo Ríos y Sebastián Marín (X.O.), recibieron un cuchillo por su alto nivel profesional y proyección.

Leonor Espinosa, es la líder de cocina del restaurante Leo, una propuesta que ha sido incluida durante varios años consecutivos en la lista de los mejores, logro que va de la mano con la exposición de diversas propuestas gastronómicas que fusiona con la innovación y que con su liderazgo dejan ver un enfoque sustentable, que además promueve ingredientes y culturas locales.

Celele es uno de los restaurantes más reconocidos de Colombia y el mundo. Está liderado por Jaime Rodríguez, un cocinero que lleva años investigando y trabajando de la mano de productores, pescadores y artesanos en colaboración con el Jardín Botánico de Cartagena. Su inspiración en la cocina está basada en la cultura y biodiversidad del Caribe colombiano, resaltando en sus platos sabores e ingredientes que exponen identidad.

“El chato”, de Álvaro Clavijo, desde sus inicios, se ha vinculado con pequeños productores, los cuales le proveen sus mejores ingredientes. Su propuesta se caracteriza por rendirle un homenaje a su ciudad y a los productos locales y su carta va cambiando según lo hace la oferta de productos e ingredientes cercanos.

La gastronomía colombiana sigue siendo motivo de conversación. Una nueva generación de cocineros se ha comprometido con mantener viva la identidad culinaria del país, presentando desde sus fogones propuestas con sentido, coherencia y una visión que va más allá de la técnica o el concepto.

Jeferson García, es un cocinero que encontró en la investigación una oportunidad para rendirle homenaje a los ecosistemas y a la naturaleza en sus recetas de sabor. Afluente, se llama su propuesta y es un restaurante que sirve el páramo colombiano en la mesa.

“Este reconocimiento es increíble porque al final premian el trabajo individual. Somos muy pocos en Colombia que tenemos esta distinción. Me parece muy chévere también por mis demás compañeros, creo que tenemos que seguir moviéndonos y saliendo para exponer nuestra gastronomía y sobretodo relatar cómo lo estamos haciendo”, contó luego de recibir el premio.

Desde Humo Negro, Jaime Torregrosa trabaja en la exposición continua de ingredientes traídos desde el Amazonas y Bolívar, entre otros, abriendo un camino de sabor que reconoce el territorio como brújula de la despensa nacional.

La representación paisa ganadora también en esta iniciativa gastronómica fue X.O., un restaurante que pertenece al grupo Carmen y que celebra la diversidad de la despensa local, conectando ingredientes, sabores y tradiciones con la creatividad de la cocina contemporánea.

Mateo Ríos y Sebastián Marín son las mentes detrás de los fogones. Ellos hablaron con El Espectador a propósito de este reconocimiento y esto fue lo que dijeron: “cuando los reconocimientos llegan sin ser esperados, uno se alegra el doble. La verdad no nos esperábamos esto, fue muy sorpresivo, estamos felices y ahora hay que seguir trabajando más duro por mostrar todo lo lindo que tenemos en Colombia. Nunca hemos buscado estar en listas ni en premios, pero este es un empujón para la moral, hay que seguir demostrando que tenemos una gastronomía sólida con carácter, le estamos mostrando al mundo lo que somos”.

Un aplauso a la sostenibilidad. Natalia Cocomá, es la chef la mando del restaurante Oda, ubicado Bogotá. Ella, con un menú moderno busca reivindicar a los pequeños productores y la protección del medioambiente, su propuesta está ubicada en los mejores de América Latina.

La cocina tradicional también fue aplaudida gracias a Mama Luz, quien con cuatro restaurantes, es el rostro de una gastronomía colombiana auténtica, que se reconoce sin pretensiones. Este año repite premiación celebrando la identidad de su país.

Rasmus Munk, chef de Alchemist en Copenhague, se coronó nuevamente como el mejor cocinero del mundo en The Best Chef Awards 2025, compartiendo tarima con Ana Roš y Himanshu Saini, destacados cocineros del mundo.

Por su parte, la chef guatemalteca Débora Fadul también recibió la distinción The Best Terroir Award 2025, un premio que “reconoce la conexión de los cocineros con su región y su labor transmitiendo su cultura a través de la cocina”. Fadul es reconocida en el sector gastronómico por liderar el restaurante Diacá, que ha sido catalogado en otras ocasiones como el restaurante más sostenible de América Latina. Ella es una fiel creyente de que “un ingrediente tiene el poder de transformar vidas en cada mordida”.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧