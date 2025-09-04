No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Receta para hacer barras de maní

Derrite el chocolate que más te guste sobre esta preparación y deja secar a temperatura ambiente o en la nevera.

Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez
04 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Para estas barras de maní usa también nueces, almendras, marañones y galletas de arroz.
Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
Un poco de la historia del marañón

La palabra marañón proviene de la expresión india “Acaju”, que significa nuez. Esta nuez se cultivó por primera vez en el nordeste de Brasil en el siglo XVI. Los portugueses la llevaron a India y a África. Después de esto el árbol de marañón se esparció rápidamente alrededor de Asia.

El marañón pertenece a la misma familia del pistacho, proviene de la planta de claseperenney crece rápidamente.Se desarrolla muy bien en el calor tropical y puede llegar hasta una altura de 12 ó 15 metros.

Gastronomía: Americana .

Usa miel de abejas en esta receta

  • Tiempo de preparación: 7 minutos.
  • Tiempo de cocción: 8 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 6 tostadas de arroz inflado
  • 1 taza de nuez del Brasil
  • 1 taza de maní
  • 1 taza de almendras
  • 1 taza de marañón
  • 1 taza de ajonjolí
  • 1/4 de taza de miel
  • 1 taza de chocolate

Preparación

Desmenuza bien las galletas de arroz hasta que queden hechas polvo. Este será tu ingrediente base.

Incorpora el maní, nuez del Brasil, almendras, marañón y ajonjolí. Mezcla todo que quede bien repartido.

Vierte la miel poco a poco, mezclando bien hasta que todos los ingredientes se unan en una mezcla pegajosa y manejable.

Lleva la mezcla a un molde apto para horno o air fryer. Presiona firmemente con las manos o una cuchara para compactar bien.

Cocina a 160 °C por 10 minutos hasta que la mezcla quede doradita por debajo.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez

