Receta para hacer fríjoles caseros al estilo tradicional colombiano

Un poco de la historia de los fríjoles

El origen de los fríjoles se dio hace aproximadamente 8,000 años en América Latina en Mesoamérica y Los Andes. Era uno de los alimentos básicos de la cultura indígena. También fue objeto de tributo en rituales relacionados con la fertilidad.

Actualmente los países con mayor producción de esta leguminosa son Myanmar, India y Brasil. Los fríjoles son el ingrediente principal de una de las comidas típicas más famosas del departamento de Antioquia en Colombia: los fríjoles.

En nuestro país las principales zonas de producción están en Huila, Santander y Antioquia. Existen dos tipos de fríjoles de los cuales se derivan varias especies: el arbustivo (de crecimiento bajo) y el voluble de crecimiento enramado. En Colombia se consume más el voluble ya que es más grande y tiene mejor cocción.

Gastronomía: Latinoamericana . Si preparas en olla normal el tiempo de cocción es de 2 a 3 horas Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 500 gramos de fríjoles

1 plátano verde

1 zanahoria

1 trozo pequeño de panela (aproximadamente 30–50 gramos)

Sal al gusto

Agua (suficiente para cubrir los fríjoles)

150 gramos de chicharrón (opcional)

Para el guiso (hogao)

1 cebolla larga (cebolla de rama)

2 tomates maduros

2 cucharadas de aceite

Preparación

Comienza remojando los fríjoles al menos dos días antes. Esto acelera su cocción y mejora la textura. Es una técnica tradicional que aprendí de mi abuelita.

En una olla grande, pon los fríjoles remojados. Agrega el plátano verde pelado y picado, la zanahoria en trozos, la panela, sal al gusto y suficiente agua para cubrir los ingredientes. Si deseas, añade chicharrón en trozos; esto le da un sabor delicioso al plato. Cocina todo a fuego medio-alto hasta que los frijoles estén blandos. También puedes usar una olla a presión para acelerar el proceso.

Mientras se cocinan los fríjoles, en una sartén con un poco de aceite sofríe la cebolla larga finamente picada y el tomate. Cocina hasta que esté bien integrado y suave. Este guiso le da un sabor espectacular a los frijoles.

Una vez los frijoles estén bien cocidos, retira la zanahoria y parte de los frijoles con su caldo. Licúalos para obtener una mezcla cremosa. Vuelve a incorporar esta mezcla a la olla. Esto le dará cuerpo y espesor al plato.

Agrega el guiso (hogao) al gusto, mezcla bien y deja cocinar unos minutos más para integrar los sabores.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧